Protest ispred Pete beogradske gimnazije zbog premeštanja nastave u druge dve škole

Roditelji i učenici okupili su ispred Pete beogradske gimnazije, jutros u 7.30, simbolično, pre početka nastave, kako bi izrazili protest što je Ministarstvo prosvete, iako su đaci prekinuli višenedeljnu blokadu, nastavu premestilo u dve osnovne škole „Isidora Sekulić“ i „Radojka Lakić“.

Okupljeni ispred Pete beogradske gimnazije, kako je preneo portal N1, ostaće danas ispred škole sve dok ne dobiju odgovor kako će se odvijati nastava.

Ministar prosvete Dejan Vuk Stanković rekao je ranije da je to privremeno rešenje dok sanitarne službe i policija ne obave pregled škole, ali i dok se ne izvrši popis imovine jer je, kako navodi, nepoznato je ko je tačno boravio u gimnaziji tokom blokade koja je trajala mesec dana.

Jedan od roditelja Nemanja Milošević rekao je za N1 da se sve to može obaviti u jednom danu, navodeći da su deca školu ostavila u stanju kako su je i zatekla, te da su je sredili i da za to postoje snimci.

„Svakako da i sanitarna inspekcija i Ministarstvo unutrašnjih poslov, i taj popis imovine, sve to može da se završi u jednom danu, bukvalno može da se završi danas u jutarnjoj smeni i da već popodne deca idu u školu. Tako da ja stvarno ne vidim razlog… Ne ja, nego prosto ni roditelji, ni deca ne vide razlog da ne idu u svoju školu“, kazao je on.

Naveo je da roditelji „strahuju da se njihovoj školi ne desi ono što se desilo u Jovinoj gimnaziji u Novom Sadu“, čiji učenici već neko vreme na nastavu idu u tri različite škole.

„Bojim se da se to i nama ne desi, da je ovo samo još jedna pokazna vežba kao što smo imali u Novom Sadu, da tako imamo i u Beogradu. Zbog toga i insistiramo na tome da idemo u našu školu, u zgradu Pete beogradske, jer ne postoji ni jedan jedini razlog da se to ne desi“, dodao je Milošević.

