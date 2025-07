Protest ispred Pravnog fakulteta: Vlast represijom i nasiljem pokušava da suzbije bunt građana

Studenti, profesori i građani, koji su ispred Pravnog fakulteta u Beogradu održali svoje „prvo javno obraćanje“, osudili su policijsko nasilje koje je u više navrata zabeleženo tokom i nakon protesta održanom na Vidovdan, 28. juna, ocenivši da predstavnici vlasti represijom žele da suzbiju bunt građana.

Profesor beogradskog Mašinskog fakulteta Đorđe Čantrak izjavio je da su nepoznate osobe 20. juna upalo na tu visokoškolsku ustanovu, narušivši autonomiju Univerziteta, a u pokušaju da ukradu transparent „Mašinci protiv mašinerije“, jedan od simbola studentskog pokreta nastalog nakon pada nadstrešnice.

„To je jedini primerak transparenta, oni su pokušali da nas zaplaše, ali su ga studenti i zaposleni odbranili (transparent). Još uvek (od policije) nismo dobili odgovor ko su bili ti ljudi, a tada su neidentifikovane osobe sa sredstvima za komunikaciju ili policajci u civilu ignorisali naše zahteve (za reakciju). Onda je 2. jula, istog dana kada je pokušan upad na Pravnom barem troje naših studenata pretučeno, najmanje četvoro ;je privođeno, mnogi su legitimisani“, naveo je Čantrak.

On je takođe upitao ko su „maskirani ljudi koji ne znaju ni da nose uniformu“, kao i „ko su ljudi u civilu koji neće da se legitimišu a koji naše studenteprivode u civilna vozila“.

Anesteziolog Vladimir Stefanović, koji je 28. juna povređen i priveden na protestu, izjavio je da je proveo devet dana u pritvoru, da je dobio šest udaraca pendrekom, a takođe je pozvao predstavnike vlasti da raspišu izbore.

Studentkinja Pravnog fakulteta Tijana Knežević navela je da „o narušavanju autonomije univerziteta postoje video dokazi“, a da su studenti zvog incidenta u kom je učestvovala policija posebno bili potrešeni jer fakultet doživljavaju kao svoj dom.

„Mi sedam meseci fakultet doživljavamo kao dom, a kolege (sa kojima na njemu obitavaju) kao svoju porodicu. Autonomija fakulteta jeste narušena, a naš dom jeste bio napadnut“, navela je ona.

Student prava Aleksandar Živojinović je svoje obraćanje završio efektnom konstatacijom oko sudbine svih dosadašnjih protesta.

„Ili on (Aleksandar Vučić) ili autonomija Univerziteta. Ili on, ili mi. Ili on, ili Srbija“, rekao je Živojinović.

On je prethodno pročitao pismo advokata Luke Vodinelića, koga su bez ikakvog razloga, upravo ispred Pravnog fakulteta u Beogradu, uhapsili neuniformisani pripadnici policije, nanevši mu pritom teške povrede.

U tom pismu Vodinelić je podsetio na sve članove zakona i Ustava koje je proteklih dana i nedelja u svojim akcijama prekršila policija.

Takođe, iščitao je sve članove zakona koji štite prava građana. On je posevatovao sve one koji eventualno budu uhapšeni u nezakonitim akcijama policije, da budu hrabri i da insistiraju na svojim pravima.

(Beta)

