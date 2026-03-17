Protest kod Predsedništva: Vlast u Beogradu čini sve da se otarasi Kosova i Metohije

Profesor Šumarskog fakulteta Ratko Ristić ocenio je na večerašnjem protestu "Protiv izdaje i okupacije - Za srpsko Kosovo i Metohiju" u Beogradu, da do sada nije bilo vlasti u Beogradu koja "čini sve da se otarasi Kosova i Metohije u sadejstvu za zlonamernom Evropskom unijom, NATO paktom i albanskim separatistima".

„U zgradi prekoputa, takozvanom Predsedništvu, tamo sedi glavni poslovođa komadanja Srbije, velemajstor u razgradnji institucija, uzurpator koji je državu podredio sopstvenom kriminalno-koruptivno-političkom kartelu. Da, ja govorim o Aleksandru Vučiću“, kazao je Ristić na protestu ispred zgrade Predsedništva.

Po njegovim rečima, Vučićevi „sledbenici“ poput ministra spoljnih poslova Marka Đurića i direktora Kancelarije Vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, pokušavaju da ubede građane kako primena Zakona o strancima od 15. marta nije „jedan od završnih činova u eliminaciji tragova srpske državnosti i potčinjavanja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji“, nego „veliki diplomatski i politički uspeh Aleksandra Vučića“.

Ukazao je da se danas obeležava godišnjica početka „Martovskog pogroma“ na Kosovu kada je srpski narod 17. marta 2004. godine doživeo brutalno nasilje praćeno ubistvima, progonom 4.000 ljudi, uništavanjem manastira, crkava i kuća od strane Albanaca, „uz nemo i pasivno saučestvovanje takozvanih međunarodnih snaga koje je trebalo da garantuju fizičku i imovinsku bezbednost srpskog stanovništva“.

„Sve što se desilo bila je samo karika u vekovnom lancu divljačkog nastojanja da se zatre srpsko ime na prostoru Kosova i Metohije – od otomanske, austrougarske i nemačke okupacije, preko komunističkog terora, NATO zločina i albanskog genocidnog nasilja“, naveo je Ristić.

Nekadašnji ministar za Kosovo i Metohiju u Vladi Vojislava Koštunice Slobodan Samardžić ocenio je da je država, zahvaljujući politici koja se vodi od 2012. godine, „u uskom dogovoru sa zapadnim činiocem u postupku predavanja Kosova i Metohije“.

„Bez obzira što svaka Vlada, pa i ova koja je 14 godina na delu, ima obaveze iz Ustava, pozitivnih zakona, da čuva srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju, nego je aktivna u dugoročnom procesu obaranja Kosova i Metohije, puštanja niz vodu, i korak po korak predavanja Albancima, secesionistima, koji su učinili pogrom pre 22 godine, ali koji sistematski svaki dan zlostavljaju i maltretiraju srpski narod na Kosovu i Metohiji“, kazao je Samardžić.

Država Srbija je, prema njegovim rečima, dužna da štiti svoj narod načinima i sredstvima kojima raspolaže, ali ocenio da država „ne samo da to ne čini, već i doprinosi jednom zaista teškom položaju srpskog naroda“.

Više stotina građana okupilo se večeras u centru Beograda, prekoputa Predsedništva Srbije, na protestu „Protiv izdaje i okupacije – Za srpsko Kosovo i Metohiju“, gde su blokirali saobraćaj u Ulici kralja Milana.

Ispred obližnjeg spomenika ruskom caru Nikolaju drugom postavljena je bina, a na njoj je raširen veliki transparent „Protiv izdaje i okupacije“, a pored i transparent „Za srpsko Kosovo i Metohiju“.

Okupljeni nose veliki broj srpskih zastava i zastava „Nema predaje“ sa mapom Kosova i Metohije preko koje je srpska zastava, ali i zastave pokreta Mi snaga naroda.

Na protest je pozvalo 12 političkih organizacija, među kojima su pokret Mi snaga naroda, Pokret za odbranu Kosova i Metohije, Narodna stranka i Svetosavski savez Obraz, povodom stupanja na snagu zakona o strancima i vozilima koje su donele vlasti u Prištini i zbog godišnjice „Martovskog pogroma“ nad Srbima 2004. na Kosovu i Metohiji.

(Beta)

