Protest medicinskih radnika ispred KC Vojvodina zbog policijske brutalnosti

Protest zdravstvenih radnika ispred Kliničkog centra Vojvodine održan je u periodu od 11:52 do 12:08, kada se i odaje počast žrtvama pada nadstrešnice na Železničkoj stanici.

Za to vreme su blokirali kolovoz u Hajduk Veljkovoj ulici, a građani su izašli iz vozila da odaju počast.

Zdravstvenim radnicima u današnjoj blokadi, pod nazivom „Mi previjamo, vi prebijate“, pridružili su se i studenti Medicinskog fakulteta koji je nedaleko.

Današnji protest organizovan je zbog policijske brutalnosti, jer su na studentskom protestu 5. septembra i oni bili žrtve policije.

Jedan njihov kolega je uhapšen dok je pružao pomoć povređenom, a cela ekipa prve pomoći bila je zadržana nekoliko sati u zgradi Rektorata i time onemogućena da pruži pomoć povređenim učesnicima protesta.

Pored dva velika transparenta s porukama „Hipokrat, ne autokrat“ i „Pacijenti nisu politički rekviziti“, zdravstveni radnici su transparentima poručili i: „Mi previjamo rane, vi pravite nove“, „Mi previjamo, vi hapsite“, „Ruke koje leče, ne smeju biti vezane“, „Dokle ćemo ćutati“.

(Beta)

