Protest protiv akvarijuma na Ušću, građani blokirali Bulevar Nikole Tesle i rušili ograde

Nekoliko desetina građana blokiralo je oko 12 časova Bulevar Nikole Tesle u Beogradu, kako bi izrazili nezadovoljstvo gradnjom akvarijuma u parku kod Ušća, a pojedini građani su obarali ogradu gde je planirana gradnja.

Poziv na ovaj protest uputili su beogradski zborovi.

Grupa građana je uzvikivala „Ne damo Ušće“ i nosila transparente „Ne dirajte naša stabla“.

Na protestu su bili prisutni policajci sa „maricama“.

Pojedini građani su cepali plakate sa reklamom izgradnje akvarijuma i obarali delove ograda.

Policajci su pokušali da spreče dalje rušenje te ograde i stali ispred nje, a nakon toga grupa građana je ušla u park Ušće i nastavila da tamo obara ograde i cepa plakate.

Direktor firme koja izvodi te radove u delu parka Ušće Željko Čabarkapa rekao je novinarima da imaju dozvolu za privremeno zauzeće tih površina.

„Park će biti zatvoren za istražne radove sigurno još dva meseca, a, ukoliko bude mogao da se gradi, akvarijum će biti završen do jula 2027. godine. Neće se seći nijedno drvo, zaštita prirode i ekosistema je naš prioritet. Za sve ostalo se morate obratiti nadležnima“, izjavio je Čabarkapa.

(Beta)

