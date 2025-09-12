Protest roditelja ispred škole na Zvezdari zbog problema sa vršnjačkim nasiljem

Roditelji učenika osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ u beogradskom naselju Zvezdara okupili su se danas ispred škole da bi izrazili zabrinutost zbog, kako tvrde, učestalih slučajeva vršnjačkog nasilja u toj školi.

Protest je organizovan pod nazivom „Stop nasilju“, objavila je televizija Insajder.

Povod za okupljanje bio je jučerašnji incident kada su, prema navodima roditelja, dva učenika četvrtog razreda napala učenika trećeg, dok je sve snimio đak drugog razreda.

Na protestu se okupilo oko trideset roditelja, uglavnom dece starijih razreda.

Direktor škole je, prema rečima roditelja napadnutog učenika, insistirao da snimak bude obrisan.

Oni su poručili da škola ne predstavlja bezbedno okruženje za decu, piše na sajtu Insajdera.

Protestu je prethodila odluka roditelja da od 9. septembra ne šalju decu na nastavu dok se situacija ne reši.

