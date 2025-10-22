Protest roditelja s decom sa posebnim potrebama: Problem je što vlast ne želi da nas čuje

Nekoliko stotina građana zatražilo je sa današnjeg protesta ispred Vlade Srbije u Beogradu, hitno uvođenje u skupštinsku proceduru predloga zakona roditelj-negovatelj.

Zakon bi trebalo da obezbedi roditeljima dece sa invaliditetom i hroničnim bolestima naknadu u visini minimalne zarade, doprinose za penziju i radni staž, odnosno status koji bi bio ekvivalentan statusu hranitelja.

Protest je počeo nešto posle 16 časova na poziv neformalne grupe roditelja dece s invaliditetom, retkim bolestima i smetnjama u razvoju, a skup su podržali studenti u blokadi visokoškolskih ustanova u Beogradu.

Deo okupljenih je u jednom trenutku blokirao raskrsnicu Nemanjine i Ulice kneza Miloša posle čega su učesnici protesta prošetali do Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja na čijoj su zgradi zalepili transparente sa svojim zahtevima uključujući hitno stavljanje predloga zakona roditelj-negovatelj na dnevni red Skupštine Srbije.

Okupljenima su se ispred Vlade obratile majke dece sa invaliditetom, koje su rekle da su izašle na ulice da bi podsetile da postoje i da se 800.000 porodica u Srbiji bori svakog dana sa izazovima roditelja koji su negovatelji svoje dece.

„Taj zakon bi nam makar malo olakšao život, mi smo umorni i iscrpljeni. Da li poslanici znaju kako je kada roditelji noćima ne spavaju jer dete sa autizmom ne može da se smiri, kada majka mora da podigne odraslo dete iz kolica, okupa ga i obuče? Nama trebaju sistemska rešenja i podrška, kao i da institucije rade svoj posao, što i studenti traže“, rekla je jedna od majki.

Na protestu je rečeno da roditelji dece s invaliditetom, retkim bolestima i smetnjama u razvoju nisu samo negovatelji, već i radnici.

„Moje dete i ja smo oboje invalidi, nama je svakog dana dupla borba da jedemo, da imamo terapiju i dok to radim, država još uvek nije našla vremena da taj zakon stavi na dnevni red. Nije problem u zakonu, problem je što niko ne želi da nas čuje više od 10 godina“, rekla je jedna od majki dece sa invaliditetom.

Protest je završen bez incidenata.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com