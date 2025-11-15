Protest Tokija zbog poziva Kine da se ne putuje u Japan

Japan je danas uputio diplomatski protest Kini jer je svojim državljanima savetovala da izbegavaju posete Japanu.

Povod je napetost zbog komentara nove premijerke Japana Sanae Takaiči o Tajvanu.

Takaiči koja je dužnost preuzela prošlog meseca, rekla je u Parlamentu da bi napad Kine na Tajvan mogao biti „egzistencijalna pretnja“ Japanu što bi tražilo intervenciju japanske vojske.

Ta opaska je izazvala oštru reakciju Kine, uključujući objavu njenog generalnog konzula u Osaki na društvenim mrežama prošlog vikenda o Japanu: „Prljavi vrat koji se pružio, mora biti odsečen bez ikakvog oklevanja“.

Njegova objava, koja je kasnije uklonjena, izazvala je diplomatski protest Japana, a usledila je rasprava koja je trajala cele nedelje.

Kina je kao razlog saveta svojim državljanima da se uzdrže od putovanja u Japan navela „pogrešne komentare“ premijerke Takaiči o Tajvanu, za koje je rekla da „otežavaju atmosferu u odnosima Kine i Japana“, a Peking je pomenuo i ranije napade na Kineze u Japanu.

Glavni sekretar premijerkinog kabineta Minoru Kihara je novinarima rekao da je „upravo zbog razlika između dve vlade neophodna višeslojna komunikacija“.

Prema obaveštenjima objavljenim na veb stranici Ambasade Kine u Tokiju, najnovije upozorenje je strože od prošlogodišnjg, kada je Kina više puta savetovala svojim državljanima da „preduzmu bezbednosne mere predostrožnosti tokom boravka u Japanu“.

Japan je izuzetno popularan među kineskim turistima što je Japanu preko potreban ekonomski podsticaj, ali i izaziva antikineske i ksenofobne reakcije nekih Japanaca.

Nije jasno kakav će uticaj savet Kine imati na spremnost Kineza da posete Japan, ali nekoliko kineskih avio-kompanija je već ponudilo povraćaj novca za karte za Japan.

Ionako krhki odnosi Japana i Kine mogli bi da se pogoršaju tokom mandata premijerke Takaiči koja podržava jačanje vojske radi suprotstavljanja potencijalnim pretnjama Pekinga i njegovim pretenzijama na sporne vode zapadnog dela Tihog okeana.

Kina svojom teritorijom smatra Tajvan, autonomno ostrvo blizu njene obale i poslednjih godina je organizovala preteće vojne vežbe u vodama oko njega.

Ni Japan ni SAD nemaju zvanične diplomatske odnose sa Tajvanom, ali SAD su glavni dobavljač odbrambene opreme tajvanskoj vojsci, i protive se rešavanju spora Kine i Tajvana silom.

Japan je američki vojni saveznik i na njegovoj teritoriji je nekoliko američkih baza gde su raspoređene trupe, a južno od Tokija nalazi se velika mornarička baza SAD.

(Beta)

