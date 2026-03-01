Protest u Nišu: Pumpanje se nastavlja do raspisivanja izbora

Studenti i građani poručili su sa današnjeg protesta "Država to smo mi" organizovanog u Nišu da neće odustati od borbe za pravedniju i bolju Srbiju i da će "pumpati" do raspisivanja izbora.

Student Ilija Tasić sa Filozofskog fakulteta u Nišu ocenio je da se predugo slušaju prazna obećanja i predugo gleda kako se briše granica između stranke i države, kako se institucije pretvaraju u partijsku imovinu, a javna preduzeća, budžet i resursi tretiraju se kao plen.

„Danas živimo u sistemu u kome je vlast umrežena sa interesnim i kriminalnim grupama koje koriste institucije za sopstvene potrebe. Živimo u sistemu kome se lojalnost nagrađuje, a znanje kažnjava“, istakao je Tasić.

Prema njegovim rečima, u utorak, 3. marta u Kosovskoj Mitrovici biće održana tribina o institucionalnim okvirima Univerziteta u tom mestu kome preti gašnje usled uvođenja Zakona o strancima od strane prištinskih vlasti.

Tasić je rekao da su posledice tog zakona obavijene velom tajne i upornim ćutanjem izvršne vlasti u Srbiji, njenih organa i samog rukovodstva tog univerziteta.

„Posledice događaja koji slede biće oslobađanje Kosova i Metohije od srpskog stanovništva što ne smemo dozvoliti, jer to otvara vrata daljem rastakanju Srbije, kao i daljem ukidanju autonomije ostalih univerziteta u Srbiji“, rekao je Tasić.

Poljoprivrednik Nebojša Tomić iz okoline Prokuplja kazao je da već 13 godina aktuelna vlast sistematski uništava poljoprivredu, pretvarajući srpske poljoprivrednike u socijalne slučajeve.

„Zbog neisplativosti bavljenja poljoprivredom mladi napuštaju sela i ostaje, prazno, neobrađeno zemljište. To je po svemu sudeći njihov cilj da tu mogu da otvaraju rudnike i da od našeg plodnog zemljišta prave jalovišta, isključivo zarad njihove lične zarade“, naglasio je Tomić.

Prema njegovim rečima, stočarstvo je u ovom trenutku dotaklo dno nekontrolisanim uvozom „ko zna kakvog“ mleka i obaranjem cene mleka u otkupu za 12 dinara.

„Morali smo da ustanemo protiv toga i da organizujemo blokade. Mi ne tražimo milostinju, već da nam se omoguće uslovi da se bavimo onim što najbolje umemo da radimo već generacijama“, istakao je Tomić.

On je rekao da rešenje postoji, ali da je aktuelna vlast poznata po odlaganju problema, a ne po njihovom rešavanju.

„Pozivam sve građane da se na sledećim izborima dobro zapitaju da li žele da ostave ovu zemlju istim ovim ljudima koji se samo smenjuju po foteljama ili svojoj deci koja se već 16 meseci bore za bolje sutra svih nas“, kazao je Tomić.

Advokat Vladan Mančić rekao je na skupu da zakoni u Srbiji imaju svoje nedostatke i anomalije koje su „smišljeno kreirane da bi mogli da nas pljačkaju“.

Upravo ti nedostaci, prema njegovoj oceni, predstavljaju glavne izvore korupcije na kojima aktuelna vlast opstaje.

Mančić je dodao da je još 2013. godine doneta zabrana zapošljavanja na neodređeno vreme u javnom sektoru.

„Po trajanju te mere mi smo svetski rekorderi. Ta zabrana je potrebna ovom režomu je preko nje upošljavaju stranački kadar i drže zaposlene ucenjenim“, izjavio je Mančić.

Prema njegovim rečima, aktuelna vlast posredstvom te mere obezbeđuje stotine hiljada glasova na izborima.

„Ne pljačkaju nas samo politički, već i ekonomski i to brutalno, na različite načine. Dominantan način pljačke je izbegavanje Zakona o javnim nabavkama“, izjavio je Mančić.

Svi veliki projekti koje aktuelna vlast sprovodi, dodao je Mančić, kao što je Ekspo, kao što je Beograd na vodi, kao što su svi koridori koje Vučić gradi, realizuju se putem takozvanih međudržavnih sporazuma i tako izbegavaju konkurenciju ponuđača.

„Aleksandar Vučić je sve institucije sravnio sa zemljom, a usvajanjem takozvanih Mrdićevih zakona pokušava da im satre i poslednji trag. Tim zakonima naročito je na udaru Tužilaštvo za organizovani kriminal koje je poslednjih meseci podiglo glavu i suprotstavilo diktatu ove vlasti“, nagalsio je Mančić.

Doktor Dejan Hristov istakao je da građani Srbije imaju veliki problem kada se razbole jer se domaće zdravstvo urušava.

„Zdravstveni sistem koje su gradile generacije pre nas, 70-tih godina bio je uzor mnogima u svetu. U međuvremenu su ga drugi usavršili, a mi smo naš zdavstveni sistem doveli do kolapsa jer smo ga dali u ruke neznalicama i onima koji su iz njega crpeli resurse za ličnu korist“, kazao je Hristov.

Prema njegovim rečima, zdravstveni sistem ne zavisi od jednog čoveka i neće se raspasti kad on ode.

„Zato danas podižemo glas, jer ćutanje je dozvolilo da sistem propada. Danas našem zdravstvenom sistemu nedostaju radiolozi, anesteziolozi pedijatri, jedino ćutologa imamo na pretek. Naš glas prvi je korak ka ozdravljenju, ne samo zdravstva već celog društva“, istakao je Hristov.

Protest je počeo u 16 časova okupljanjem kod Apelacionog suda i na kružnom toku kod Tržnog centra „Delta planet“, nakon čega su organizovane šetnje do centralnog niškog trga.

Građani su nosili transparente na kojima je pisalo „Država to smo mi“, „Nedelja i svi smo tu“, „Daleko nije sunce“, a nekoliko učesnka protesta nosilo je veliku lutku Aleksandra Vučića koja je predstavljena kao Isus Hrist razapet na krst, a ruke su za krst bile privezane lisicima. Na krstu je stajao natpis „novomučenik“.

Nešto posle 17 časova ratni veterani položili su cveće na Spomenik oslobodiocima Niša, nakon čega je emitovana himna „Bože pravde“ i pročitan Studentski edikt.

Okupljeni su potom sačekali maratonce koji su stigli u Niš, a jedan od njih je sa bine pozvao okupljene da „pumpaju“ do raspisivanja izbora.

„Pumpaj do izborne pobede koju ćemo zajedno osvojiti. Pumpaj do odbrane izborne pobede koju će pokušati da nam ukradu, ali koju ćemo svi zajedno odbraniti“, naveo je maratonac.

Studenti i građani odali su poštu stradalima u padu nadstrešnice na Železničkoj stanici u Novom Sadu 16-minutnom tišinom na Trgu kralja Milana.

Protest je završen nešto posle 19 časova nastupom Blokadnog hora, a prisustvovao mu je veliki broj građana i studenata, ne samo iz Niša već i drugih mesta u Srbiji.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com