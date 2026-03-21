Protest u Nišu: Ukoliko zaboravimo 16 žrtava u Novom Sadu, brojaćemo nove žrtve

Grupa studenata niškog Univerziteta organozivala je danas protest u tom gradu, u znak sećanja na Vukašina Crnčevića (19), koji je pre godinu dana preminuo od posledica povreda zadobijenih zbog pada nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu.

Studenti i građani su se okupili na raskrsnici kod Crvenog pevca, a potom su u koloni, noseći u rukama transparente sa imenima žrtava, otišli do Skupštine Niša gde su šesnaestominutnim ćutanjem odali poštu stradalima zbog pada nadstrešnice.

Jedan od okupljenih studenata kazao je na skupu da je 16 života prekinuto, a 16 porodica zavijeno u crno, jer je neko odlučio da su štednja, nemar i korupcija važniji.

„Mi stojimo ovde jer znamo da ako danas zaboravimo njih, sutra ćemo brojati nove žrtva, a mi to nećemo dozvoliti. Nećemo dozvoliti da ova zemlja postane mesto gde je normalno da se gine zbog tuđe neodgovornosti“, istakao je student.

On je kazao da studenti po ko za koji put pitaju ko je odgovoran za pad nadstrešnice.

„Nećemo stati dok ne dobijemo odgovor. Ovo nije samo borba samo za njih, ovo je borba za sve nas. Za pravo da živimo bez straha da će nas ubiti upravo ono što treba da nas štiti. Ukoliko danas ne bude pravde, sutra će biti novih imena“, naglasio je student.

Asistent Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu Vukašin Stanojević rekao je da na godišnjicu smrti 16. žrtve korupcije stotine autobusa idu za Beograd na miting stranke koja je uzurpirala državu i paralizovala institucije koje bi trebalo da procesuiraju odgovorne za pad nadstrešnice i smrt nedužnih ljudi.

„Nadam se da su svesni da mogu da odugovlače, mogu da nas zastrašuju, mogu da pokušaju da nas potkupe, mogu da pokušaju da nas izmore. Ništa od toga im neće uspeti. Jasno je da je ovo jedan nezaustavljiv proces u kome ćemo se izboriti za slobodu i istinu, a pre svega za pravdu“, istakao je Stanojević.

Protest pod nazivom „Još jedno ime na (ne)savesti sistema“ završen je polaganjem po jedne bele ruže ispred tansparenata sa imenima nastradalih zbog pada nadstrešnice.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com