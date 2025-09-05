Protest u Novom Sadu, 16 minuta tišine za žrtve nadstrešnice

Studentski protest pod nazivom „Srbijo, da li se čujemo?“ počeo je danas tačno u 19 časova blokadom raskrsnice Bulevara cara Lazara i Stražilovske ulice u Novom Sadu.

Više hiljada građana okupilo se na toj raskrsnici, na kojoj su 1. septembra pripadnici žandarmerije i policije brutalno nasrnuli na građane koji su se vraćali sa komemorativne šetnje povodom 10 meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici, kada je poginulo 16 ljudi.

Studentski protest zvanično je započet sa 16 minuta tišine, kojom je odata počast žrtvama.

Tu je i veliki transparent s porukom „Studenti imaju jedan hitan zahtev, raspiši izbore!“.

Na skupu je prisutno više predstavnika opozicionih stranaka, kao i delegacija Evropskih zelenih, koji su došli na poziv Zeleno-Levog fronta.

U nastavku bi trebalo da bude više govora, a studenti očekuju da se nakon završetka protesta policija napusti Filozofski fakultet i Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (DIF), na kojima se nalaze već danima zbog posiva dekana.

Podršku studentima dala je i Dijana Hrka, čiji je sin poginuo pod nadstrešnicom.

„Ovde sam zbog studenata, svog naroda, a prvenstveno da zaštitimo našu decu, da i mi dočekamo neku pravdu“, rekla je novinarima.

Dodala je i da je ogorčena ponašanjem policije koja brutalno reaguje prethodnih dana.

„Oni nisu zaslužili da budu policajci, oni nisu časni policajci“, dodala je Hrka.

Tokom celog dana veliki broj pripadnika Žandarmerije i policije okupljao se u okolnim ulicama, u javnim objektima.

Tako je jedan veliki kontingent žandarma dovezen do zgrade Pokrajinske vlade oko 16.30.

Novinari su videli sigurno petnaestak džipova i marica punih pripadnika Žandarmerije i svi oni su ušli u banovinski kompleks.

N1 je javio da je veliki broj pripadnike policije stigao i na Filozofski fakultet i DIF.

Najmanje dva policijska kombija, jedna marica i pun autobus pripadnika policije stigao je nešto pre 16.30 ispred Filozofskog fakulteta gde je i dalje zaključan u zgradi dekan Milivoj Alanović

Reč je o više desetina, ako ne i stotinu pripadnika interventne jedinice u opremi za razbijanje demonstracija, navodi N1.

Slično je i na DIF-u, gde se u zgradi nalazi dekan Patrik Drid.

