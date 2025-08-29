Protest u Novom Sadu: Monstrumi koji su studentkinji slomili vilicu na slobodi, studenti u zatvoru

Novosadski demonstranti koji su se večeras nakon protestne šetnje okupili ispred zatvora u prigradskom naselju Klisa, poručili su da su „monstrumi na slobodi, a studenti su u zatvoru“.

„Monstrumi koji su studentkinji palicom slomili vilicu su na slobodi, a studenti su u zatvoru“, poručili su demonstranti, uz uzvike „Pustite ih sve“.

Dodali su da su „moralne nakaze“ koje su na građane ispaljivale vatromete, šok bombe i druge predmete zaštićeni od strane policije i na slobodi, a oni koji su se branili su optuženi za pokušaji ubistva.

„Apsolutno je jasno da su ovo montirani politički slučajevi. Mi nećemo stati dok oni svi ne budu na slobodi“, poručili su demonstranti.

Dodali su da „istinu ne može da zaustavi nijedan zid“.

Na čelu protestne kolone su bili dobošari, kao i veliki transparent na kojem piše „Pustite ih sve“.

Građani nose srpske i zastave Novog Sada, duvaju u pištaljke a vozači su im otpozdravljali sirenama.

Demonstranti su uzvikivali imena onih koji se nalaze u zatvorskom ili kućnom pritvoru.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com