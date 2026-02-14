Protest zbog policijske brutalnosti u Valjevu završen projekcijom filma Presedan

Protest srednjoškolaca i studenata u Valjevu pod nazivom "Valjevo pamti", povodom šest meseci od policijske brutalnosti 14. avgusta 2025. završen je večeras oko 21 čas.

Na gradskom trgu pušten je video „Retrospektiva policijske brutalnosti od 13. do 25. avgusta“ i studentski film „Presedan“.

Građani su negodovanjem i duvanjem u pištaljke ispratili delove filma u kojima se prikazuju Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić i načelnik bolnice u Valjevu.

Srednjoškolci su prethodno najavili proteste koji će ovih dana biti održani u Kragujevcu, Bajinoj Bašti, Mrčajevcima, Bogatiću, Sremskoj Mitrovici, Novom Sadu i Loznici.

Kolona okupljenih se tokom današnjeg protesta kretala od Valjevske gimnazije, kroz centar grada, do Uprave policije i pekare „Mirona“ kod glavne saobraćajnice u gradu, a policija nije obezbeđivala njihovu šetnju kroz grad, već samo jedan deo u blizini zgrade policije.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com