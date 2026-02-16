Protesti Čeha naterali Vladu da odustane od postavljanja spornog influensera za ministra

Posle demonstracija podrške predsedniku Češke Petru Pavelu na koje su desetine hiljada Čeha prvo izašle u Pragu 1. februara, a u nedelju u skoro 400 gradova i sela, vladajuća koalicija je odustala od nametanja kontroverznog influensera Filipa Tureka za ministra životne sredine.

Premijer Andrej Babiš je pohvalio najmanjeg koalicionog partnera, evroskeptične konzervativce iz stranke „Motoristi sebi“ što su popustili i više ne insistiraju da ministar životne sredine bude njihov počasni predsednik Turek, za koga je zato izmišljena funkcija „opunomoćenika vlade za Zeleni dogovor EU“.

„Kada sam već video taj pritisak u društvu, shvatio sam da je vreme da se povučem. Učinili smo ustupak, to je logično jer spor nije bio dobar za odnose vlade i predsednika. U redu je da Igor Červeni bude imenovan. Želim da saradnja Vlade s predsednikom i Briselom bude dobra“, rekao je Turek na konferenciji za novinare posle sednice Vlade.

Jutros je Turek kazao novinarima da će za ministra životnje sredine biti imenovan čovek poslušan – „kud ja okom, tud on skokom“, a da će on, Turek, u stvari ipak neformalno voditi Ministarstvo.

Demonstracije početkom februara organizovane su u Pragu na brzinu zbog skandala kada je krajem januara novi ministar spoljnih poslova Petr Macinka, lider „Motorista“ slao preteće noćne SMS poruke savetniku predsednika u kojima je šefa države ucenjivao da za ministra imenuje kontroverznog Tureka jer će u suprotnom Macinka „zabraniti šefu države“ da predstavlja Češku u inostranstvu i ostaviće mu da „samo polaže neke vence“.

Predsednik Pavel odbija da za ministra imenuje Tureka zato što je poznat po rasističkim i ksenofobnim komentarima na društvenim mrežama, uz više slika gde diže ruku u nacistički pozdrav „Zig hajl!“.

Poznat i po pretnjama zaposlenom u Ambasadi Saudijske Arabije kome je ostavio metak na automobilu u garaži i poznat i po nepoštovanju zakona – vozio je brže od 250 kilometara na sat, ilegalno gradio.

Zato Pavek smatra da takav čovek ne zaslužuje da bude ministar, a za to ima pravnu analizu i odgovarajući član češkog Ustava.

Peticiju „Stojimo uz predsednika“ nevladine incijative „Milion trenutaka za demokratiju“ potpisalo je od kraja januara do sada više od 770.000 ljudi. Masovno se odazivaju pozivima da podršku iskažu i na ulicama jer očekuju od Pavela da će čuvati nezavisne demokratske institucije da Češka ne bi s populistima i radikalnim nacionalistima na vlasti krenula putem Slovačke i Madjarske.

„Vrednosti kao sloboda, demokratija, poštovanje zakona i to što smo u Evropskoj uniji i NATO je ono što nas pravi slobodnom zemljom. Znamo da u današnje vreme nije lako javno braniti te vrednosti. Tu su napadi na vas, laži i kritika puna mržnje. Ne dopustite da vas to pokoleba. Želimo da znate da niste usamljeni!“ – poruka je predsedniku Pavelu u peticiji.

(Beta)

