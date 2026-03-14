Protesti na Kubi dok američke restrikcije izazivaju nestašicu hrane, goriva i struje

Vlasti Kube kažu da je jedna lokalna kancelarija Komunističke partije u centralnom delu zemlje zapaljena tokom retkih antivladinih demonstracija na tom ostrvu, prenela je Al Džazira.

Uslovi na ostrvu se pogoršavaju pod strogim restrikcijama Sjedinjenih Država koje imaju za cilj da pritisnu ekonomiju.

Vlasti su u subotu saopštile da je pet osoba uhapšeno zbog „vandalskih postupaka“ u gradu Moron.

„Ono što je počelo mirno, nakon razmene reči sa vlastima se pretvorilo u vandalizam protiv Opštinskog komiteta Komunističke partije“, prenele su državne novine „Invazor“.

Video-snimci prikazuju demonstrante kako provaljuju u kancelariju i bacaju kamenje na zapaljenu zgradu. Na jednom od video snimaka mogli su se čuti uzvici „Sloboda!“, kaže novinska agencija Rojters.

Navodno su oštećene i druge državne zgrade.

Za sada nije potvrđeno da ima povređenih, iako detalji protesta i njegovih posledica ostaju nejasni.

Grupa za ljudska prava Justicia11 saopštila je da se u tom području čula pucnjava i da je moguće da je jedan čovek pogođen, a državna novinska kuća „Vanguardia de Cuba“ je demantovala da se to dogodilo.

Protesti su relativno retki na Kubi, s obzirom na pretnju vladine represije. Ali poslednjih nedelja, Kubanci su izražavali sve veće nezadovoljstvo zbog nestašice hrane, struje i goriva.

Neki noću lupaju u lonce i tiganje – protestna tradicija nazvana „kačerolazo“ – da bi izrazili gnev zbog nestašice hrane jer danju čekaju u redovima i za hleb.

Studenti Univerziteta u Havani su održali sedeći protest u ponedeljak jer su im časovi obustavljeni zbog restrikcije struje.

Ekonomski uslovi na ostrvu, već ionakoi loši, pogoršali su se otkako je predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp prekinuo dostavu nafte iz Venecuele dok pokušava da sruši vladu u Havani, dugogodišnjoj meti američke politike.

Kubanski predsednik Migel Dijaz-Kanel rekao je u petak da je razgovarao sa američkim zvaničnicima i izneo da tri meseca nijedna pošiljka nafte nije stigla na Kubu.

Tramp je naredio prekid transfera venecuelanske nafte i novca Kubi pošto su SAD izvršile napad na Venecuelu 3. januara. Taj napad je kulminirao otmicom venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura koji je imao prijateljske odnose s Kubom.

Tramp je 29. januara podigao ulog izdavši izvršnu naredbu kojom je prekinuo mogućnost Kube da uvozi naftu i gas. Naredba je pretila ekonomskim kaznama protiv svake zemlje koja snabdeva Kubu naftom, direktno ili indirektno.

Međutim, stara energetska mreža Kube u velikoj meri se oslanja na fosilna goriva, kao i automobili i elektro-generatori koje imaju mnoga domaćinstva i radnje.

Tokom govora početkom ovog meseca, Tramp je rekao da će Kuba biti „sledeća“ kada se završi rat SAD protiv Irana.

„Kuba je stigla do kraja“, rekao je Tramp grupi latinoameričkih lidera na svom imanju Mar-a-Lago 7. marta.

„Kako postižemo istorijsku transformaciju u Venecueli, radujemo se i veličastvenoj promeni koja će uskoro doći na Kubu“, kazao je on.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com