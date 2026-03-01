Protesti širom SAD zbog napada na Iran

U nekoliko gradova Sjedinjenih Američkih Država (SAD) održani su protesti protiv napada te zemlje na Iran, na kojima su građani izrazili protivljenje učešću Vašingtona u sukobu.

Demonstranti su se juče okupili u više gradova širom SAD, ispred Bele Kuće u Vašingtonu i na Tajms Skveru u Njujorku, prenosi Gardijan (Guardian).

Proteste su organizovale levo orijentisane organizacije, poput koalicije ANSWER, Nacionalnog iransko-američkog saveta, organizacije Američki muslimani za Palestinu i drugih.

Koalicija je najavila proteste i za danas u gradovima saveznih država Njujork, Virdžinija, Tenesi, Ajova i Misuri.

Organizatori su izdali saopštenje u kom navode da je „Trampov ničim izazvan, nezakonit napad na Iran čin rata koji preti da izazove nezamislivu smrt i razaranje“.

„Ali narod ove zemlje odbacuje još jedan beskrajni rat i sada će izaći na ulice i učiniti da se naš glas čuje“, dodaje se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com