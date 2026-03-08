Protesti u Beogradu i Novom Sadu povodom Međunarodnog dana žena

Nekoliko hiljada ljudi okupilo se danas na Trgu Republike u Beogradu na protestnom skupu na koji su pozvale feminističke organizacije povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta.

Ispred Spomenika knezu Mihailu postavljena je bina sa koje će govoriti organizatori skupa.

Kako prenosi portal N1, sa današnjeg skupa se šalje dvostruka poruka: da žene treba da se bore za svoja prava i da treba raspisati vanredne parlamentarne izbore.

Posle skupa je planiran protestni marš preko Trga Slavija do obližnjeg Centra za kulturnu dekontaminaciju gde će se nastaviti program.

„Mi koje radimo kod kuće, na polju i na poslu, u učionicama i za katedrama obrazujemo mlade, u sudnicama tražimo pravdu za sve koje je ovaj sistem oštetio, na prvim smo linijama odbrane dostojanstvenog života“, navele su te organizacije u zajedničkoj objavi na Instagramu.

Zatražile su slobodu izbora za slobodno i pravedno društvo i dodale da „fašistima ni ovoga puta neće proći“.

„Nećemo ratnu industriju, nećemo mržnju ni prema kome, nećemo da nam zemlju otimaju korporacije, da odlučuju o našim telima, da radimo za siću i strahujemo za penziju, i da li ćemo je dočekati“, saopštile su organizacije.

Protestna povorka Hrabrost je ženskog roda prošla Novim Sadom povodom Međunarodnog dana žena

Protestna povorka „Hrabrost je ženskog roda“ u kojoj su danas, povodom Međunarodnog dana žena, 8. marta, građani učestvovali na poziv studenata iz Novog Sada, završena je na novosadskom Trgu Republike.

Pošto su se okupili u Kampusu Univerziteta išli su Kejom uz Dunav do Trga Republike u centru grada.

Studentkinja je u govoru na Trgu Republike kazala da su njene koleginice i ona uvek u prvim redovima, jer znaju zašto su tu.

„Ne želimo samo pad jednog trulog, kriminalnog režima. Želimo suštinsku promenu načina na koji se u ovom društvu gleda na žene u pobuni, u politici, ali i u svakodnevnom životu. Žene nisu pozadina, mi smo studentkinje, radnice, sestre, kćerke koje imaju pravo na glas, pravo na dostojanstvo i na mesto u prvim redovima“, kazala je ona.

To što, prema njenim rečima, izabrale nenasilan način protesta, ne znači da će ćutati i da će se povući.

„I svakako ne znači da se nećemo braniti kada to bude bilo potrebno“, poručila je ona.

Profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu Nataša Milićević kazala je u govoru da je njena, kako je rekla, izuzetna koleginica Jelena Kleut nedavno „prognana“ sa Univerziteta u Novom Sadu u „neverovatnom, paranormalnom procesu“.

„Za nju nije bilo zakona i pravila, jer moćne i bahate režimske kukavice ne mogu da borave na istom univerzitetu sa jednom ženom koja postavlja neprijatna pitanja i govori istinu. Jedino to je bio njen problem je što je neposlušna žena“, kazala je Milićević.

Mreža novosadskih zborova građana takođe je pozvala Novosađane da se pridruže današnjem protestu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com