Protesti u Brazilu zbog usvajanja amandmana kojim bi mogao da se pomiluje Bolsonaro

Građani Brazila održali su danas proteste u svih 26 saveznih država protiv mogućeg pomilovanja bivšeg predsednika te zemlje Žaira Bolsonara i njegovih saveznika, koji su osuđeni za pokušaj državnog udara.

Na demonstracije su pozvali istaknuti brazilski umetnici i levičarske grupe, nakon što je Donji dom parlamenta u utorak, 16. septembra usvojio ustavni amandman kojim bi se otežalo hapšenje ili pokretanje krivičnih postupaka protiv poslanika, što sada ide na razmatranje u Gornjem domu.

Donji dom je sledećeg dana glasao za ubrzano usvajanje zakona koji su podržali poslanici desničarske opozicije, koji bi mogao da pomiluje Bolsonara, njegove bliske saradnike i više stotina njegovih pristalica koji su osuđeni za pokušaj državnog udara 2023. godine.

Bolsonaro je u četvrtak, 11. septembra osuđen na 27 godina i tri meseca zatvora zbog pokušaja da ostane na vlasti nakon poraza na izborima 2022. godine, što je on negirao.

Bolsonaro je prvi bivši predsednik Brazila koji je osuđen za takvo delo.

Istraživanja javnog mnjenja u Brazilu pokazuju da su građani i dalje duboko podeljeni oko Bolsonarove vladavine, dok većina podržava njegovu zatvorsku kaznu.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com