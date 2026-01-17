Protesti u Danskoj i na Grenlandu zbog pretnji predsednika SAD Trampa da preuzme Grenland

Protesti su počeli danas u Danskoj, a najavljeni su i na Grenlandu, zbog ponovljenih pretnji američkog predsednika Donalda Trampa da „preuzme kontrolu“ nad Grenlandom.

Uz parole „Dalje ruke od Grenlanda!“ i „Grenland Grenlanđanima!“ demonstranti su ispred Gradske većnice Kopenhagena u okviru niza akcija planiranih za danas širom Danske i Grenlanda, prenosi britanski list Gardijan na svom portalu.

Cilj današnjih protesta koji treba da se održe u vreme kada se američka delegacija članova Kongresa iz obe stranke sastaje sa danskim i grenlandskim zvaničnicima u Kopenhagenu je „da se pošalje jasna i jedinstvena poruka poštovanja demokratije i osnovnih ljudskih prava na Grenlandu“, saopštila je organizacija Grenlanđana u Danskoj „Uagut“.

Trampov specijalni izaslanik za Grenland Džef Landri rekao je u petak da dogovor o američkom „preuzimanju“ tog velikog arktičkog ostva „treba da bude postignut“ i „biće postignut“ i da Tramp „ozbiljno razmišlja“ o toj autonomnoj teritoriji koja je deo Kraljevine Danske.

„U ovim vremenima važno je da pokažemo jedinstven front i široku saradnju. Tražimo poštovanje prava Grenlanda na samoopredelenje i poštovanje naroda Grenlanda. Ovo nije samo borba za Grenland, već za sav svet“, rekao je Poul Johansen iz građanske inicijative „Ruke dalje od Kalalit Nunata“ – naziv tog ostrva na grenlandskom jeziku.

U najnovijim objavama na svojoj mreži „Trut Soušal“ Tramp je ponovio pretnje o uvođenju carina državama koje ne podrže njegov plan da Grenland pripoji SAD, prenosi Gardijan.

Tramp je kasno sinoć objavio svoju crno-belu fotografiju kako se naslanja na pisaći sto u Ovalnoj kancelariji ozbiljnog izraza lica i šakama stisnutim u pesnice, uz potpis „Gospodin carina“. Tu sliku je postavio i u drugoj objavi uz potpis „Kralj carina“.

Ove nedelje je nekoliko NATO saveznika – Francuska, Nemačka, Velika Britanija, Norveška i Švedska poslalo vojnike na Grenland, a premijerka Danske Mete Fredriksen je rekla da je odbrana Grenlanda „zajednička briga“ celog NATO-a.

Evropski političari su protekle godine pažljivo postupali prema Trampu dok je podizao carine, terao članice NATO-a da povećaju vojnu potrošnju na pet odsto BDP i pretio da će uskratiti podršku Ukrajini, pišu novinari Gardijana dodajući da bi njegov plan da „preuzme kontrolu“ nad Grenlandom mogao da natera Evropu da „postavi crvenu liniju“.

„Sve drugo bilo je moguć predmet pregovora.., ali situacija s Grenlandom je drugačija jer dolazi do pitanja suvereniteta, i do pitanja da li je Evropa sposobna da se zauzme za sebe kada se radi o njenoj sopstvenoj teritoriji i sopstvenim pravima“ rekla je Kristin Berzina, saradnica u Nemačkog Maršalovog Fonda koja se bavi američkom odbranom i transatlantskom bezbednošću, prenosi Gardijan.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com