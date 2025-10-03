Protesti u Maroku: Kolektiv mladih GenZ 212 traži ostavku vlade

Nedavno formirani marokanski kolektiv mladih GenZ 212 zatražio je noćas ostavku vlade, nakon šest dana protesta za bolje zdravstvene i obrazovne usluge koje su obeležili nasilje i smrt tri osobe.

Demonstracije, koje je GenZ 212 organizovao od subote, usledile su nakon protesta koji su počeli sredinom septembra u nekoliko gradova zbog smrti osam trudnica primljenih na carski rez u državnu bolnicu u Agadiru, na jugu zemlje.

„Narod želi zdravstvo i obrazovanje“, skandirale su juče desetine demonstranata, mašući marokanskim zastavama u trgovačkoj četvrti Agdal u centru prestonice Rabata, a kako je javila agencija Frans pres protesti su završeni mirno.

Skupovi su održani i u Kazablanki, Marakešu i Agadiru, prema izveštajima lokalni medija.

Kolektiv GenZ 212, čiji su osnivači nepoznati i koji se može pohvaliti sa 150.000 članova na platformi Discord, sebe predstavlja kao grupu „slobodne omladine“, bez političke pripadnosti.

Grupa je naglasila da „odbacuje sve oblike nasilja“ i pozvala demonstrante „da poštuju mirnu prirodu“ pokreta.

U noći između srede i četvrtka, nakon demonstracija, nasilje je izbilo širom zemlje.

Tri osobe su ubili žandarmi „u samoodbrani“ dok su pokušavali „napad“ na žandarmerijsku brigadu u selu Lklija, nedaleko od Agadira, kako bi zaplenili oružje i municiju, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova.

„Pozivamo na raspuštanje aktuelne vlade zbog njenog neuspeha da zaštiti ustavna prava Marokanaca i odgovori na njihove društvene zahteve“, navodi se u saopštenju GenZ 212 upućenom kralju Muhamedu VI, pozivajući i na „fer sudske postupke“ protiv odgovornih za korupciju.

Premijer Aziz Ahanuš potvrdio je spremnost vlade da „odgovori na društvene zahteve“ mladih i izrazio „spremnost za dijalog“.

Kraljevina, koja će biti jedan od domaćina Svetskog prvenstva u fudbalu 2030. godine, započela je velike infrastrukturne projekte: izgradnju novih stadiona, proširenje mreže brzih pruga i modernizaciju nekoliko aerodroma.

„Želimo bolnice, ne samo stadione“, slogan je koji se koristi od početka protesta i koji je bio poruka mladih i juče u Rabatu, Kazablanki i Agadiru.

GenZ 212 (212 je pozivni broj za Maroko) tvrdi da deluje iz „ljubavi prema zemlji i kralju“, u zemlji u kojoj su velike nejednakosti, kako teritorijalne, tako i između javnog i privatnog sektora.

GenZ 212 je pozvao i na „oslobađanje svih pritvorenih u vezi sa mirnim protestima“.

(Beta)

