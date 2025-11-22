Protesti u više mesta na godišnjicu napada na studente FDU

U Srbiji se danas serijom protesta obeležava godišnjica napada na studente i profesore beogradskog Fakulteta dramskih umetnosti (FDU), koji se desio ispred te visokoškolske ustanove dok su odavali počast ljudima koji su tragično nastradali u padu nadstrešnice na železničkoj stanici u Novom Sadu.

Nakon ovih napada, pojedinačne protestne akcije prerasle su u šire blokade, a veliki broj fakulteta je ušao u potpunu studentsku blokadu.

Studenti FDU-a su se 22. novembra 2024. godine priključili akciji „Zastani, Srbijo“, kojom su ljudi širom države sa 15 minuta tišine i blokadama saobraćajnica u istom trajanju odavali počast, kada je došlo do incidenta u Bulevaru umetnosti.

Nekoliko vozača, čiji su automobili zaustavljeni ovom akcijom, izašli su iz svojih vozila i sukobili se sa okupljenima, a po društvenim mrežama su studenti delili fotografije i snimke vinovnika, među kojima su prepoznali funkcionere Srpske napredne stranke.

Jedan od studentskih zahteva kada su protesti počeli bio je da se sankcionišu svi odgovorni na napad na studente, što se ni do danas nije dogodilo u potpunosti.

Pojedini su dobili uslovnu kaznu, zbog nagodbe o priznanju krivica sa tužilaštvom, bez obaveštavanja oštećenih, navodi list Danas.

Studenti u blokadi FDU pozvali su građane da im se u subotu, 22. novembra u 11.30 časova pridruže ispred zgrade tog fakulteta, nakon kojih će šetati i do opštine Novi Beograd, Savskog trga, Palate pravde, Mostara dok će poslednja lokacija biti zgrada Radio televizije Srbije (RTS).

„Godinu dana nakon napada na studente FDU-a i dalje niko nije odgovarao. Zato ćemo u subotu proći pored svake institucije koja je odgovorna za to. Godinu dana, isti zahtev“, naveli su studenti u pozivu na društvenoj mreži Instagram.

Grupa studenata iz Niša takođe će sutra organizovati protest kojim će obeležiti godinu dana od napada na studente i profesore FDU.

U pozivu objavljenom na društvenim mrežama navedeno je da je „taj napad bio okidač koji je pokrenuo masovne blokade svih državnih univerziteta u Srbiji“.

Okupljanje je ispred osnovnog suda u 16.00 časova, odakle će se učesnici protesta uputiti ka kružnom toku kod Delte.

Samoorganizovana grupa građanskih aktivista „Građani Čačka u blokadi“ takođe organizuje skup u 18 časova, na platou ispred Gradske uprave, u znak podrške beogradskim studentima.

„Građani Čačka u blokadi“ navode da se protest organizuje jer za taj napad na studente „još niko nije odgovarao“.

(Beta)

