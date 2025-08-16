Protestna kolona u Valjevu stigla do zgrade policijske uprave

Protestna kolona građana okupljenih u Valjevu stigla je do zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u centru grada, nakon čega se jedan deo njih izdvojio kako bi ušao u verbalni okršaj sa policajcima koji se tamo nalaze, javlja reporterka agencije Beta.

Ispred zgrade policijske uprave, u kojoj su pogašena svetla, nalazi se kordon Žandarmerije, koji za sada ne nose štitove za razbijanje demostracija, a iza njih i više parkiranih oklopnih vozila.

Okupljeni policajcima viču „ubice“, jedan deo njih nosi maske, ali skup za sada prolazi bez incidenata.

Veliki broj ljudi obučenih kao ratni veterani nalazi se na obodima skupa, koji obezbeđuju kolonu.

Okupljanje u Valjevu počelo je u 19 časova, u protestnom skupu na koji su pozvali gimnazijalci, studenti u blokadi i zborovi građana zbog, kako su navodi u pozivu na društvenim mrežama, preterane upotrebe policijske sile na prethodnom protestu održanom u četvrtak, 14. avgusta.

Na poziv su se odazvali brojni Valjevci, Beograđani, građani Lazarevca, Novog Sada, Loznice, Šapca, Rume i drugih gradova. Policija naoružana dugim cevima proveravala je sve automobile koji su ulazili u Valjevo.

Skupu prisustvuju i glumci Dragan Bjelogrlić, Milan Marić, Danijela Nela Mihajlović, reditelj Milan Nešković.

(Beta)

