Protestna okupljana i u Sremskim Karlovcima, Kragujevcu i Nišu

Građani Niša večeras su se okupili ispred gimnazije „Stevan Sremac,“ kako bi pružili podršku smenjenoj direktorki te škole Veri Dujaković.

„Na svim prilazima školi gde su se okupili građani, na ogradi su postavljeni lanci i katanci iako niko nije planirao da prilazi. Na skupu su zaposleni u školi, građani, studenti koji smatraju da je smena direktorke usledila kao odmazda zbog blokada i štrajkova. Oni ističu i da postoji strah da nova školska godina neće početi na vreme“, javlja televizija N1.

Dujaković je za N1 izjavila da je njena smena „najmanji problem“, i dodala da je najveći problem to što se njena smena dešava „kada u školi ima najviše posla i kada ceo tim mora da radi da bi organizovao početak nastave 1. septembra“.

„Ministarstvo nije mislio o tome, to znači da nisu misili ni na učenike ni na školu kao instituciju i zato bi ovaj protest trebalo da bude skup podrške školi“, rekla je za N1 Dujaković.

Građani Sremskih Karlovaca večeras su se okupili kako bi pružili podršku podršku njihovom sugrađaninu Daliboru Milanoviću (24) koji je uhapšen zbog navodnog napada na pripadnike Kobri na nedavnom protestu u Novom Sadu.

Na protestu je bila i novinarka Nove Sanja Ignjatović Eker koja je izložena brojnim pretnjama i uvredama nakon izveštavanja sa protesta.

Takođe, građani Kragujevca okupili su se ispred Prve kragujevačke gimnazije.

„Jedna od najvažnijih poruka večeras je to da želimo mirne proteste i da pokažemo da ne želimo ovu vlast, želimo prevremene parlamentarne izbore“, kazao je za televiziju N1 Stefan iz Zbora građana.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com