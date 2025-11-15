Protestni marš porodica poginulih u Pulsu održan danas u Skoplju, zatraženi pravda i istina

Roditelji poginulih u požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima održali su danas po 30. put „Marš za anđele“, ovog puta u Skoplju tražeći pravdu i istinu o tom smrtonosnom događaju.

Komorativno-prootestni marš je počeo na Trgu Makedonija u centru grada, prošao pored Sobranja Severne Makedonijem, a završen je pred Osnovnim krivičnim sudom koji će suđenje zbog požara u diskoteci “Puls” u kojem su poginule 63 osobe voditi u sudnici Kazneno-popravne ustanove „Idrizovo“ kod Skoplja.

Natalija Đorđieska, supruga poginulog Andreja Đorđieskog iz hip-hop dueta DNK koji je nastupao u Kočanima kada je izbio požar, u ime porodica poginulih je u govoru pred zgradom makedonskog parlamenta tražila pravdu, istinu i da sudskii postupak koji počinje 19. novembra, bude pravedan.

„Ne tražimo sažaljenje ili saučešće, tražimo pravdu, istinu, fer postupak i garanciju da se nijedna porodica neće probuditi u noći koju mi proživljavamo“, rekla je Đorđieska.

Od poslanika Sobranja je tražila nadzornu raspravu u nadležnom odboru i da formiraju posebnu anketnu komisiju za potpuno i nezavisno ispitivanje pogibije u Kočanima.

Po mišljenju roditelja i rođaka poginulih u požaru u diskoteci “Puls”, istraga je nepotpuna, ima pitanja na koja nema odgovora i neke okolnosti nisu razjašnjene.

„Porodicama ostaje sumnja da je istina sakrivena. Istražna komisija treba da osigura da činjenice izađu na videlo, ispitivanje delovanja svih institucija od lokalnog do centralnog nivoa. Treba da se ​​utvrdi svaka moguća politička ili službena odgovornost, da se pripreme mere koje će sprečiti i garantovati da se takva tragedija nikada više nikome neće dogoditi“, rekla je Đorđieska.

Predsednica Osnovnog krivičnog suda u Skoplju Danijela Dimovska najavila je da će sud obezbediti sve neophodne uslove za pravedan i transparentan postupak protiv 38 optuženih – 35 fizičkih i tri pravna lica, u dva slučaja za koja još nije doneta odluka o spajanju.

„Preduzimaju se mere bezbednosti, a zatražen je i medicinski tim. Oštećeni svedoci neće moći da prate postupak do saslušanja“, rekla je Dimovska.

Državni tužilac Severne Makedonije Ljupčo Kocevski je rekao da je tužilaštvo potpuno spremno s proširenim timom od 15 tužilaca da bi se sprečilo odlaganje ročišta.

Zbog toga što se radi o obimnom optužnom aktu, sudski postupak je odlukom Vrhovnog suda Severne Makedonije od 25. juna iz kočanskog suda prebačen u Osnovni krvični sud u Skoplju.

Po optužnici koju je 13. juna kočansko tužilaštvo dostavilo sudu u Kočanima, 34 fizička i tri pravna lica su optužena za požar u „Pulsu“ i terete se za teška dela protiv opšte sigurnosti, a kasnije je optužnica podignuta i protiv stvarnog vlasnika agencije koja je obezbeđivala tu diskoteku.

U požaru u diskoteci „Puls“ u Kočanima, 100 kilometara istočno od Skoplja, život su izgubile 63 osobe, a povređeno viče od 200, uglavnom mladih ljudi.

Požar je izbio nedelju 16. marta u 02.30 sati, zbog upotrebe pirotehike na koncertu grupe DNK, a po istrazi, diskoteka „Puls“ je radila bez važeće dozvole i kršila mnoge standarde bezbednosti.

Prvobitno je na listi osumnjičenih bilo 76 osoba i tri firme, od kojih je 47 istraživalo Osnovno tužilaštvo u Kočanima, a oko 30 policajaca istražuje Tužilaštvo za organizovani kriminal i korupciju Severne Makedonije i ta istraga još nije završena.

Među optuženima su vlasnici diskoteke „Puls“ i objekta u kojem se nalazila, članovi njihovih porodica, arhiteke, bivši gradonačelnici Kočana, inspektori Dirkecije za zaštitu, obezbeđenje i državni službenici, među kojima i dva bivša ministra ekonomije – Krešnik Bekteši i Valjon Saračini, bivša državna sekretarka Razmena Čekić Durović, kao i pet službenika koji su izdali licencu toj diskoteci iako nije zadovoljavala minimalne tehničke uslove.

(Beta)

