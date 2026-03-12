Protiv Porfirija podignut optužni predlog u Sloveniji

Državno tužilaštvo u Ljubljani podiglo je 12. januara optužni predlog protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija zbog optužbi za zlostavljanje na radu u slučaju sveštenika Željka Lubarde.

Tužilaštvo u Ljubljani podiglo je 12. januara optužni predlog protiv patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija Perića, zbog optužbi za zlostavljanje na radu u slučaju sveštenika Željka Lubarde, koji tvrdi da je bio izložen dugotrajnom pritisku jer je odbio da lažno svedoči, kako bi prikrio finansijske malverzacije u crkvenoj blagajni.

Lubarda je za izjavio da je „trpeo dugotrajan i sistematski mobing“ jer je govorio o finansijskim malverzacijama u crkvi.

„Tom zlostavljanju sam bio izložen dok sam na osnovu ugovora o radu bio zaposlen kao sveštenik pri Crkvenoj opštini u Ljubljani. Zlostavljanje kojem sam bio izložen na Sudu za radna i socijalna prava već je pravosnažno potvrđeno i po svim parametrima predstavlja najteži slučaj zlostavljanja zaposlenog u sudskoj praksi u Sloveniji“, rekao je Lubarda za Nova.rs.

Slovenačko tužilaštvo je za Nova.rs potvrdilo da je podnet optužni predlog opštinskom sudu u Ljubljani protiv jedne osobe zbog zlostavljanja na radnom mestu, kao i protiv jednog pravnog lica zbog odgovornosti za isto krivično delo, ali je dodalo da je deo kirvične prijave protiv drugih osoba odbačen.

U dokumentima tužilaštva se navodi da se slučaj odnosi na period kada je Porfirije bio na čelu Zagrebačko-ljublanske mitropolije.

Lubarda je dodao da je Porfirije već saslušan pred istražnim sudom kao i da je osim Porfirija optužena i Crkvena opština u Ljubljani.

„Sada je na sudu da proveri zakonitost optužnog akta i zakaže početak suđenja, koje se očekuje u narednim mesecima“, rekao je Lubarda.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com