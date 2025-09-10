Protrampov influenser Čarli Kirk ranjen metkom na skupu

Konzervativni influenser Čarli Kirk, vodeći glas protrampovske omladine u Sjedinjenim Državama, ranjen je danas metkom tokom javnog skupa.

Ljubitelj debata sa studentima, taj 31-godišnji podkaster govorio je u kampusu Univerziteta Juta Vali na zapadu SAD kada je pogođen metkom, njegovo stanje nije poznato, a napadač je priveden.

„Svi treba da se molimo za Čarlija Kirka, odličnog momka“, napisao je predsednik Donald Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Čarli Kirk je bio ključna figura u poslednjoj predizbornoj kampanji Donalda Trampa.

Bivši kongresmen Jute Džejson Čafec koji je bio prisutan, rekao je za Foks njuz da je Čarli Kirk pogođen dok je odgovarao na pitanje studenata o strelcima koji uzrokuju mnogobrojne žrtve.

Poreklom iz predgrađa Čikaga, Čarli Kirk je napustio fakultet da bi se posvetio aktivizmu. On vodi omladinski pokret „Turning Point USA“ kao suosnivač te organizacije 2012. godine, tada kao osamnaestogodišnji influenser.

To je sada najveća konzervativna omladinska grupa u Sjedinjenim Državama i ima „vojsku“ entuzijastičnih aktivista, od kojih su neki autobusima prevezeni u Vašington na protest 6. januara 2021. godine koji je doveo do invazije na Kapitol da bi se osporila pobeda Džozefa Bajdena nad Trampom na predsedničkim izborima dva meseca pre toga.

