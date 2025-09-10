Protrampov influenser Čarli Kirk ubijen na skupu

Čarli Kirk, konzervativni aktivista i bliski saveznik predsednika SAD Donalda Trampa, umro je u sredu pošto je pogođen metkom tokom javnog skupa na jednom koledžu, rekao je Tramp.

Suosnivač i izvršni direktor omladinske organizacije „Turning Point USA“, 31-godišnji Kirk, najnovija je žrtva političkog nasilja širom Sjedinjenih Država.

Video-snimci na društvenim mrežama sa Univerziteta Juta Vali prikazuju Kirka kako govori dok sedi napolju ispod belog šatora ukrašenog sloganima „Američki povratak“ i „Dokažite da nisam u pravu“. Čuje se jedan hitac i vidi se kako Kirk podiže ruku ka vratu iz kojeg šiklja krv.

Čuju se zapanjeni gledaoci kako vrište i vidi se kako beže.

Osoba najpre privedena na Univerzitetu Juta Vali nije osumnjičena za napad, te policija traga za napadačem.

Kirk je govorio na debati koju je organizovala njegova neprofitna politička organizacija. Neposredno pre no što je pogođen, Kirk je odgovarao na pitanja jednog od članova publike o masovnim pucnjavama i oružanom nasilju.

Skup na kojem je ubijen naišao na podeljena mišljenja u kampusu. Onlajn peticija kojom se univerzitetska administracija pozivala da zabrani Kirku da dođe, dobila je skoro 1.000 potpisa. Univerzitet je prošle nedelje izdao saopštenje pozivajući se na prava iz Prvog amandmana i potvrđujući svoju „posvećenost slobodi govora, intelektualnom istraživanju i konstruktivnom dijalogu“.

Prošle nedelje, Kirk je na platformi X objavio slike novinskih fotografija koji prikazuju njegovu posetu koledžima u Juti koja izaziva kontroverzu. Napisao je: „Šta se dešava u Juti?“.

Tramp i mnoštvo republikanskih i demokratskih zvaničnika osudili su ubistvo.

„Sjajan momak od vrha do dna. BOG GA BLAGOSLOVIO!“, objavio je Tramp na svojoj mreži Truth Social.

Bivši kongresmen iz Jute, Džejson Čafec, republikanac koji je bio na skupu, rekao je za TV-kanal Foks njuz da je čuo jedan pucanj i da je izgledalo kao da je neko pucao iz blizine.

Rekao je da je bilo malo policije na skupu i da je Kirk imao neko obezbeđenje, ali ne dovoljno.

Organizaciju Turning Point su 2012. godine u predgrađu Čikaga osnovali Kirk, tada 18-godišnjak, i Vilijam Montgomeri, aktivista pokreta Čajanka, da bi na univerzitetskim kampusima propovedali o niskim porezima i ograničenjima vlasti. To nije bio trenutni uspeh.

Ali Kirkova revnost za suočavanje sa liberalima u akademskim krugovima na kraju je osvojila uticajnu grupu konzervativnih finansijera.

Uprkos početnim sumnjama, Turning Point je sa entuzijazmom podržao Trampa pošto je osvojio nominaciju Republikanske stranke 2016. godine. Kirk je tokom kampanje za opšte izbore bio lični pomoćnik Donalda Trampa – Mlađeg, najstarijeg sina predsednika.

Ubrzo je Kirk bio redovno prisutan na kablovskoj televiziji, gde se oslanjao na druptvene sporove i hvalio Trampa, a predsednik i njegov sin bili su podjednako oduševljeni i često su govorili na konferencijama Turning Point-a.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com