Pruga Novi Sad-Subotica u sredu će biti otvorena za putnički saobraćaj

Treća deonica brze pruge na trasi Beograd–Subotica, od Novog Sada do Subotice od petka će biti otvorena za teretni saobraćaj, a od srede, 8. oktobra i za putnički, najavio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom prve vožnje od Beograda do Subotice.

Pruga je duga 108,1 kilometar i omogućiće brzinu vozova do 200 kilometara na sat.

Izgradnja pruge u Srbiji, od Beograda do Novog Sada, koja je zajednički projekat Srbije, Mađarske i Kine, počela je krajem 2017. godine, a saobraćaj se tom deonicom odvija od marta 2022. godine.

Očekuje se da Mađarska za dva meseca završi svoju deonicu brze pruge, kada će biti omogućen teretni saobraćaja od Beograda do Budimpešte, a putnički krajem februara ili početkom marta.

Vučić je rekao da će povratna karta od Beograda do Subotice koštati 2.000 dinara, a vožnja će biti besplatna od srede do nedelje.

Tom prugom će saobraćati 13 vozova, i to četiri brza koja će stajati samo u Beogradu, Novom Sadu, Vrbasu i Subotici.

„Ostaje da se dogovore carine, granična kontrola“, rekao je Vučić.

Izgradnja treće deonice pruge od Beograda do Subotice započela je novembra 2021. godine, a radovi su obuhvatili polaganje oko 273 kilometra novih koloseka, uključujući dvokolosečnu prugu i stanice.

Na trasi su izgrađena četiri mosta, dva vijadukta, 27 nadvožnjaka i 15 podvožnjaka.

Prvi put u Srbiji izgrađena su i tri eko-dukta, duga po 46 metara, koji će omogućiti životinjama bezbedan prelaz preko pruge.

Izvođač radova bio je kineski konzorcijum „Čajna rejlvej internešenel“ (China Railway International) i „Čajna komjunikejšn konstrakšn kompani“ (China Communications Construction Company – CHCH), uz učešće više od 200 podizvođača i dobavljača iz Srbije i Evropske unije.

Dinamička testiranja obavila je nemačka kompanija „Deutsche Bahn Systemtechnik“, koja je početkom oktobra 2024. godine potvrdila dostizanje maksimalne brzine od 200 kilometara na čas na toj deonici.

Planirano je da voz Soko između Novog Sada i Subotice putuje 41 minut, dok će putovanje između Beograda i Subotice trajati oko 79 minuta.

Interregio vozovi će saobraćati nešto sporije – 54 minuta od Novog Sada do Subotice i oko 99 minuta od Beograda do Subotice.

Trasa brze pruge od stanice Beograd Centar do državne granice s Mađarskom duga je 183,1 kilometar, a projekt obuhvata tri poddeonice: Beograd Centar – Stara Pazova, Stara Pazova – Novi Sad i Novi Sad – Subotica – državna granica s Mađarskom.

Gradnja dionice od Beograda do Stare Pazove finansirana je kineskim kreditom, dok su sredstva za deonicu Stara Pazova – Novi Sad osigurana ruskim kreditom. Radovi na dionici od Novog Sada preko Subotice do graničnog prelaza Kelebija takođe su finansirani kineskim kreditom.

(Beta)

