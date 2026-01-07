Prve dame Kine i Južne Koreje razgovarale u Pekingu

Supruga kineskog predsednika Si Đinpinga Peng Lijuen razgovarala je u Pekingu sa Kim He Kjungom, suprugom predsednika Južne Koreje, Li Dže Mjunga.

Peng je na početku izrazila dobrodošlicu Kim, koja prati predsednika Li Dže Mjunga u njegovoj prvoj državnoj poseti Kini na početku Nove godine.

Izjavila je da suština bilateralnih odnosa leži u bliskosti naroda i izrazila nadu da će narodi dve zemlje održavati česte kontakte i produbljivati međusobno razumevanje, prenosi Kineska medijska grupa (CMG).

Prva dama Kine pohvalila je posvećenost Kim He Kjung društveno korisnom radu, kao i njene napore u zaštiti prava žena i dece, izrazivši očekivanja da će dve strane razmeniti korisna iskustva u ovim oblastima, navodi CMG.

Kim He Kjung je zahvalila Peng Lijuen na toplom prijemu i poručila da je spremna da aktivno podstiče jačanje razmene između naroda Južne Koreje i Kine.

(Beta)

