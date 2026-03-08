Prve pogibije vojnika Izraela u novom ratu u Libanu

Izraelska vojska je objavila da su dva njena vojnika danas poginula u borbama u južnom Libanu, što su prve takve pogibije u tom ratu početom prošle nedelje, kao deo američko-izraelske agresije na Iran.

Izrael je danas nastavio napade na Liban, a i na Iran.

U ratu u Iranu je do sada poginulo 1.230 ljudi, u Libanu 397 i 11 u Izraelu, po zvaničnicima tih zemalja. Poginulo je i šest američkih vojnika.

Izrael je rano jutros nastavio napade na delove Libana i naredio evakuaciju velikih delova te zemlje.

Libanski zvančnici su prijavili da je više od 400.000 raseljenih zbog ofanzive za koju izraelska vojska kaže da je usmerena na uništenjem snaga pokreta Hezbolah u toj zemlji.

U Bejrutu su porodice napunile škole, spavale u vozilima i napolju, neki su palili vatre da se zagreju, a mnogi čekaju da dobiju osnovne namirnice. Libanska vlada je saopštila da će uskoro otvoriti veliki sportski stadion za hiljade izbeglica.

Obnovjena izraelska ofanziva na Liban počela je prošle nedelje kada je Hezbolah lansirao rakete ka severnom Izraelu kao odmazdu u prvim danima američko-izraelskih napada na Iran. Izraelski napadi koji su usledili su među najintenzivnijim od primirja Izraela i Hezbolaha postignutog u novembru 2024.

Izrael se tada povukao iz većeg dela južnog Libana, ali je nastavio da gotovo svakodnevno napada uglavnom jug Libana tvrdeći da Hezbolah nastoji da ponovo izgradi jednom uništene položaje.

Hezbolah je prošle nedelje saopštio da je njegovo strpljenje potrošeno posle više od godinu dana poštovanja primirja a izraelski napadi se nastavljaju, te nema drugu opciju sem da se bori.

(Beta)

