Prvi rođendan Palate nauke, danas ulaz besplatan za sve posetioce

Palata nauke – Zadužbina Miodraga Kostića slavi godinu dana postojanja, zbog čega je ulaz u ovo zdanje, koje je, kako je istaknuto, postalo simbol nove ere naučne pismenosti i kulture u Srbiji, besplatan tokom celog dana, uz raznovrstan program za sve uzraste, saopštila je uprava Palete.

Palata nauke, prvi centar za istraživanje i popularizaciju nauke u Srbiji, ali i najveći u regionu, nalazi se u obnovljenoj zgradi iz 1924. godine i prostire se na više od 5.500 metara kvadratnih, navedeno je u saopštenju.

Istaknuto je da Palata nauke okuplja 20 istraživačkih centara koji su, u saradnji sa Elektrotehničkim fakultetom i RTS-om, objavili 90 naučnih radova i podržali više od 40 diplomskih i master radova.

Drugi deo Palate nauke namenjen je svim generacijama koje žele da istraže svet nauke kroz više od 30 interaktivnih eksponata i planetarijum opremljen najsavremenijom tehnologijom za vizuelno iskustvo od 360 stepeni.

Tokom godine održano je više od 100 besplatnih događaja, od stručnih vođenja, radionica i predavanja, do pop-up izložbi, koncerata i e-sport turnira.

Dodaje se i da je više od 100.000 ljudi u svet nauke zakoračilo upravo u Palati nauke.

U okviru rođendanskog dana, Palata nauke otvara i novu pop-up izložbu „Nobel – ideje koje menjaju svet“, realizovanu u saradnji sa ambasadom Švedske u Beogradu.

Izložba stiže neposredno nakon svečane dodele Nobelove nagrade u Stokholmu i pruža retku priliku da se posetioci upoznaju sa idejama koje su donele najveću korist čovečanstvu.

Kroz priče o dobitnicima u oblastima fizike, hemije, medicine, ekonomije, književnosti i mira, otkriva se kako izgleda put od ideje do globalnog priznanja, kao i zašto su hrabrost, znanje i radoznalost univerzalne vrednosti.

Iz Palate nauke su, u duhu rođendanske proslave, pozivali porodice, školske grupe i znatiželjne svih uzrasta da dan provedu u Palati nauke

(Beta)

