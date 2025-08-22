Prvi veto novog poljskog predsednika

Novi predsednik Poljske Karol Navrocki stavio je veto na zakon kojim bi se ublažila pravila za izgradnju vetroparkova na kopnu a sadržao je i odredbe za produžavanje zamrzavanja cena struje za domaćinstva do kraja godine.

To je prvi veto populističkog predsednika koji je stupio na dužnost početkom meseca. Njime je Navrocki započeo očekivano osujećivanje agende centrističke vlade Donalda Tuska.

Navrocki, saveznik desničarske opozicije, najavio je na konferenciji za štampu da će podneti svoj predlog zakona o produžavanju zamrzvanja cena struje, preneo je Poljski radio.

„Zakon o tzv. vetroparkovima je oblik ucene od strane parlamentarne većine i vlade. Zakon se odnosi na vetroturbine a ne na smanjenje cena električne energije“, istakao je poljski predsednik.

Navrocki je rekao da će njegova kancelarija dostaviti poseban predlog kojim se direktno produžava zamrzavanje cena struje za domaćinstva na poslednji kvartal godine.

„Nismo promenili ni zarez u odredbi o zamrzavanju cena struje“, rekao je predsednik. Dodao je da se nada da će parlament razmatrati predlog u septembru a da će on biti spreman da ga odmah potpiše.

Cena struje za domaćinstva, prema poljskoj novinskoj agenciji PAP, zamrznuta je do kraja septembra na 500 zlota (120 evra) po megavat-satu.

Navrocki je rekao da je njegova odluka rezultat protivljenja javnosti ublažavanju ograničenja za vetroparkove, uključujući smanjenje minimalne razdaljine od stambenih objekata sa važećih 700 na 500 metara.

„Ljudi ne žele turbine od 150 metara u blizini svojih domova“, rekao je Navrocki.

Rekao je i da smanjenje troškova za energiju zahteva „odmicanje od Zelenog dogovora EU“ i sistema trgovine emisijama bloka a ne izgradnju više vetroelektrana.

Zakon usvojen ranije ovog meseca imao je za cilj da ublaži ograničenja za projekte enegije vetra i ostavi lokalnim vladama konačnu odluku o projektima u njihovom području.

Tusk je osudio potez Navrockog rekavši da to „znači skuplju struju za sve Poljake“, navodi se na sajtu Poljskog radija na engleskom.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com