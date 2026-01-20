Prvostepena presuda u korist bivše dekanke Medicinskog fakulteta, u postupku zbog kog je smenjena

Bivša dekanka Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Tatjana Simić potvrdila je danas da je doneta prvostepena presuda kojom se oslobađa odgovornosti po prošlogodišnjoj tužbi ministarstva zdravlja, nakon kog je smenjena sa te funkcije.

Simić je za portal Nova.rs rekla da za sada neće komentarisati tu presudu, dok ne bude pravosnažna.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka Prekršajnom sudu podnela je Uprava za biomedicinu ministarstva zdravlja, zbog navodnog kršenja Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, na osnovu kog je Etički odbor smenio profesorku Simić sa dekanske funkcije.

Profesorka Medicinskog fakulteta Vesna Bjegović Mikanović rekla je za Novu da je sud odbacio tužbu Uprave za biomedicinu ministarstva zdravlja, u kojoj su profesorku Simić optužili za etički prekršaj.

„Oni su je teretili za rad u laboratoriji koja nije deo zdravstvene ustanove. Međutim sud je doneo presudu da nije prekršen nijedan propis i sada očekujemo od Saveta da da preispita svoju odluku o prestanku mandata prof. Tatjane Simić“, rekla je Bjegović Mikanović.

Tom visokoškolskom ustanovom od 2. septembra 2025. godine rukovodi v.d. dekana Nataša Milić, a Bjegović Mikanović navodi da po svim propisima ta funkcija može da se obavlja duže od šest meseci, što znači 2. marta, bilo kojem v.d, čak i onome koji je legalno postavljen, ističe mandat.

„Mi smo grupa profesora koji se zalažu za autonomiju i akademski integritet što podrazumeva poštovanje propisa. Sve ovo vreme mi smo, nezavisno od suda, tražili da se fakultet vrati u legalne tokove. Sad Savet treba da se sastane i izabere predsednika, a potom da preispita odluku o prestanku mandata profesorke Simić, jer se taj prestanak nije dogodio po propisima“, navela je profesorka.

Prekršajni sud doneo je krajem decembra 2025. presudu po kojoj se profesorka Simić „oslobađa odgovornosti“, iako je tu optužbu Etički odbor Srbije iskoristio da obrazloži razlog za njenu smenu, nakon čega je na mesto v.d dekana imenovana prof. Nataša Milić, kojoj Senat Univerziteta u Beogradu do danas nije potvrdio mandat.

U presudi, u koju je Nova imala uvid, stoji da je u martu prošle godine na Institutu za medicinsku i kliničku biohemiju, Medicinskog fakulteta u Beogradu, konstatovano da prof. Simić kao zdravstveni radnik postupa suprotno članu 8 Zakona o ljudskim ćelijama i tkivima, po kojem obrade, očuvanja, skladištenja i distribucije ljudskih ćelija i tkiva, obavlja zdravstvena ustanova, koja za ove procedure ima dozvolu.

Međutim, Prekršajni sud doneo je presudu da se profesorka Simić oslobađa odgovornosti jer nije dokazano da je učinila pomenuti prekršaj koji joj se stavlja na teret.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com