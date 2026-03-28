PSG će tražiti sednicu Odbora za informisanje zbog izveštavanja Informera o smrti studentkinje

Pokret slobodnih građana (PSG) najavio je danas da će tražiti sazivanje vanredne sednice skupštinskog Odbora za kulturu i informisanje zbog izveštavanja Informera o smrti studentkinje Filozofskog fakulteta u Beogradu.

U saopštenju su optužili televiziju, list i portal Informer za „neprofesionalno i tendenciozno izveštavanje u kojem se zarad profita zloupotrebljava tragedija i smrt studentkinje besramno politizuje“.

„Urednici i vlasnici ovog propagandnog glasila moraju da odgovaraju. Tražimo najstrože sankcije za ovakvo njihovo delovanje“, naveo je poslanik PSG Vladimir Pajić.

Ocenio je da se „u dubokoj društvenoj krizi, izazvanoj lošom vlašću, takvim sadržajima dodatno produbljuju podele, širi mržnja i vrši targetiranje i nasilje“.

„Ovome je služila opstrukcija formiranja REM-a i sada vidimo da je vlasti bio neophodan ovakav besraman gest kako bi se fokus sa lokalnih izbora preneo na bljuvotine i laži ovog propagandnog glasila bez ikakve odgovornosti i kazne. Posebno zabrinjava učešće policije u dostavljanju snimaka i fotografija sa lica mesta pre uviđaja, za šta ne postoji nikakvo opravdanje“, naveo je Pajić.

(Beta)

