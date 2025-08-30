PSG i Evropski mladi liberali: Srbija mora ostati na evropskom putu

Srbija mora ostati na evropskom putu – zajedno su poručili Pokret slobodnih građana (PSG) i Evropski mladi liberali (LYMEC) čija rukovodstva su se danas sastala u Beogradu.

„Evropska unija je, pored svih izazova sa kojima se susreće, najbolje mesto za život i najuspešniji mirovni projekat na svetu. Zato se Pokret slobodnih građana nastavlja da se zalaže za punopravno članstvo Srbije u ovoj političkoj organizaciji. Naš put je jasan: Evropa, sloboda i demokratija“, rekla je Jelena Banjac, predsednica Mladih Pokreta slobodnih građana.

Rukovodstva PSG i LYMEC koja je, kako je saopšteno, krovna i najveća zajednice svih omladinskih organizacija liberalnih političkih stranaka u Evropi, razgovarali su „o trenutnim dešavanjima u Srbiji, izazovima kroz koje prolazi naše društvo i važnosti da ostanemo čvrsto usmereni ka evropskom putu – jedinom okviru u kojem možemo da izgradimo slobodnu, modernu i demokratsku državu“.

Uz to je održana Digitalna skupština LYMEC-a uz fokus na temi „Borba srpskih studenata protiv autoritarizma“ na kojoj su govorili predsednik PSG Pavle Grbović i predstavnik mladih PSG-a Konstantin Malaev.

„Poseban akcenat tokom razgovora bio je na mladima i na njihovoj ulozi i spremnosti da budu deo promena“, piše u saopštenju.

Predsednica LYMEC-a, austrijska poslanica Ines Holcinger je poručila da će nastaviti da pružaju podršku mladim liberalima u Srbiji i da je njihova borba i evropska borba – borba za slobodno društvo, pravdu i jednakost.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com