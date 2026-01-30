PSG i ZLF podržali poziv Marte Kos Skupštini Srbije da revidira usvojene izmene pravosudnih zakona

Kopredsednik Zeleno-levog fronta (ZLF) Radomir Lazović ocenio je danas da su pravosudni zakoni koje je u sredu, 28. januara usvojila Skupština Srbije na predlog poslanika Srpske napredne stranke (SNS) Uglješe Mrdića, protivni evropskim standardima i vrednostima jer stavljaju pravosuđe pod „još veću kontrolu vlasti“.

„EU više neće okretati glavu na zlodela režima, ovo je još jedan dokaz da je vlast Aleksandra Vučića najveća prepreka u evrointegracijama Srbije i da sa njim nema ulaska u EU“, rekao je Lazović za list „Danas“.

Lider Pokreta slobodnih građana (PSG) Pavle Grbović izrazio je nadu da će poruku evropske komesarke za proširenje Marte Kos, o potrebi revidiranja usvojenih izmena pravosudnih zakona, razumeti građani ali i politički akteri u Srbiji.

„Od samog početka SNS ispipava koliko sme da ide i upravo zbog toga su i poturili Mrdića kao predlagača. Nije im problem da njega žrtvuju, a ukoliko zatreba on će lako preći preko svega i povući se korak nazad“, izjavio je Grbović.

(Beta)

