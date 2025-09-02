PSG Novi Sad: Ostavka Dačića i Marića zbog nasilja policije

Novosadski odbor Pokreta slobodnih građana (PSG) je danas saopštio da je u ponedeljak uveče policija napala građane, nakon komemorativnog skupa povodom deset meseci od pada nadstrešnice na Železničkoj stanici i zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova i načelnika novosadske policije.

U saopštenju PSG piše da se napad na građane kod Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje, kako bi pružili podršku studentima, desio se “bez ikakvog razloga”,

Ta stranka tvrdi da su tada „pripadnici policije nasrnuli na okupljene građane koristeći šok bombe“.

Ovim činom policija je, dodaje PSG Novi Sad, „zgazila autonomiju univerziteta i jasno se stavila na stranu režima koji ne preza ni od najbrutalnijeg nasilja kako bi se održao na vlasti“.

“Naređenje za ovu intervenciju očigledno je došlo sa samog vrha režima, sa ciljem da se građani Novog Sada zastraše i ponize, kao i da se pošalje jasna poruka svima onima koji su ustali protiv diktature, a to je da će se na svaku kritiku vlasti odgovoriti pendrekom”, ocenili su iz ove stranke.

PSG Novi Sad je zato zatražio ostavku ministra unutrašnjih poslova Ivice Dačića kao i načelnika novosadske policije Nevenka Marića, koji su, kako se t5vri direktno odgovorni za nasilje koje je policija sinoć sprovela nad građanima Novog Sada.

Njihove ostavke PSG traži i za zbog „činjenicu da je policija pretvorena u pretorijansku gardu“, koja, kako pise u saopštenju, umesto da služi građanima Srbije, sada služi isključivo režimu Aleksandra Vučića”.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com