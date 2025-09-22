PSG organizovao tribinu Evropa, naš izbor: Promene u Srbiji su moguće

U Beogradu, učesnici tribine „Evropa, naš izbor“, u organizaciji Pokreta slobodnih građana (PSG) su ukazali da borba za demokratske vrednosti u Srbiji mora imati evropsku komponentu i evropsku perspektivu, te da su promene moguće.

Govorili su predsednik PSG Pavle Grbović, kopredsednica Zeleno levog fronta (ZLF) Biljana Đorđević i bivši zaštitnik građana Saša Janković, preneo je opozicioni PSG.

Grbović je kazao da je „promena moguća i ona je već u toku“, te da „nova društvena snaga u Srbiji raste i traži partnere i sagovornike u Evropskoj uniji“.

Prema njegovim rečima, to je snaga koja je zasnovana na vrednostima slobode, vladavine prava i solidarnosti.

„Naš zadatak je da stvorimo evropsku alternativu koja će povesti zemlju putem sa kog smo skrenuli i da jasno kažemo – Srbija ostaje deo evropske porodice“, kazao je on.

Grbović je, na tribini u Evropskoj kući istakao i da pitanje „ko dolazi posle režima Aleksandra Vučića“ ne sme ostati bez odgovora, piše u saopštenju.

„To je naša odgovornost – da napravimo širok društveni dogovor, jer Srbija nema vremena da odlaže važne odluke. Ukoliko želimo podršku i sagovornike u EU, moramo pokazati zrelost i jasno reći da Srbija ostaje na evropskom putu“, rekao je.

U saopštenju piše da je Đorđević (ZLF) istakla da je ključno povratiti veru građana da je promena moguća.

Smatra da je „najveća pobeda to što su ljudi, koji nikada ranije nisu učestvovali u politici, odlučili da se uključe i bore za evropske vrednosti“.

„Na nama je da razgovaramo sa ljudima, da izlazimo na teren, da informišemo neinformisane i da se suočimo sa onima koji ne misle isto. Evropa ne treba da se plaši – mi nismo novi problem, već novo rešenje i budućnost“, kazala je ona.

U saopštenju piše da je Janković kazao da nijedna vlast u poslednjih 25 godina nije imala dovoljno političke volje da iskreno vodi Srbiju u Evropu, iako smo, kako je naveo, imali bolje predispozicije od mnogih suseda.

„Naša muka nije u tome što nemamo kvalitetne ljude i lidere – već što smo se kao društvo navikli da na kolektivne izazove odgovaramo individualno“, kazao je.

Prema njegovim rečima, potrebna je „kolektivna akcija“.

„Evropa mora da prestane da podržava nedemokratske vlasti, pa i ekonomski, i da otvoreno kaže šta se dešava na izborima. To nije usluga, to je njihova obaveza“, rekao je.

PSG je preneo i da su govornici naglasili da Srbija ne sme očekivati da Evropa dođe i „smeni Vučića“.

Naše je, kako je Grbović istakao, da sami preuzmemo odgovornost, a od EU da tražimo samo jedno – da građani Srbije imaju iste izborne uslove kao građani u drugim evropskim državama, da postoji sloboda medija i da se prekine medijski monopol.

Tribina je okupila predstavnike političkih aktera i građanske javnosti sa jasnom porukom: evropski put Srbije nije samo spoljnopolitička odluka, već pitanje svakodnevnog života, slobode institucija i elementarnih potreba građana, navodi se.

Srbija mora da odluči – da li ostaje na evropskom putu ili rizikuje da zauvek izgubi šansu za normalno društvo, preneo je PSG.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com