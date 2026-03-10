PSG: Otvoreni za saradnju sa drugim opozicinim akterima, cilj je promena vlasti i sistema

Pokret slobodnih građana (PSG) je istakao da ta stranka ostaje otvorena za saradnju sa drugim opozicionim akterima povodom lokalnih izbora.

„Naš cilj je promena vlasti i promena sistema. Na toj strani ne treba da budemo jedni drugima protivnici, već partneri u borbi za normalnu i demokratsku Srbiju“, navela je odbornica PSG u Skupštini grada Beograda Jelena Banjac za TV Blic.

Prema njenim rečima, PSG se zalaže za objedinjavanje svih lokalnih izbora u jedan dan svake četiri godine „jer bi to i sprečilo izborne manipulacije, selidbe birača i konstantni izborni cirkus u kojem se danas nalazimo“, prenela je danas ta stranka.

Govoreći o prilikama u Beogradu, ona je, između ostalog, istakla da vlasti imaju „novca za koruptivne i tajne projekte, ali nema za decu, vrtiće i škole koje prokišnjavaju – to je slika prioriteta ove vlasti“.

„Teško je pronaći bilo šta pohvalno u načinu na koji se danas upravlja gradom. Imamo sat na Trgu koji je plaćen 15 miliona dinara i već posle nedelju dana ide na remont, dok istovremeno škola u Velikom Borku prokišnjava, a deca su izmeštena. Za takve probleme nema novca, ali za koruptivne projekte ima“, navela je odbornica Banjac.

Ona je ukazala da su prošle godine tri objekta zatvorena zbog nebezbednosti, a da rešenja i dalje nema.

„Više od deset puta sam predlagala da se sprovede inspekcijski nadzor u svim predškolskim ustanovama, jer je to prvi korak da se uslovi poboljšaju. Zaposleni daju sve od sebe, ali često rade u nemogućim uslovima – grupe imaju i po 40 dece, roditelji donose vlažne maramice i toalet papir“, rekla je Banjac pominjući i brojne druge probleme u gradu.

(Beta)

