PSG: Predat zahtev Skupštini Srbije za ukidanje sporazuma sa Rusijom o humanitarnom centru u Nišu

Poslaničke grupe Pokret slobodnih građana (PSG), Stranka demokratske akcije (SDA) Sandžaka, Partija za demokratsko delovanje i Zeleno-levi front (ZLF) podneli su u Skupštini Srbije predlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Srbije i Vlade Rusije o osnivanju Srpsko-ruskog humanitarnog centra u Nišu, saopšteno je danas.

„Dosadašnje delovanje ovog centra bilo je povezano sa brojnim spornim pitanjima kako u pogledu transparentnosti rada i njegovog finansiranja, tako i u pogledu upitne političke i bezbednosne uloge u našoj zemlji i regionu“, navele su te poslaničke grupe.

Dodali su da bi stavljanje van snage tog zakona „otklonilo sve sumnje“ i omogućilo „uspostavljanje suvereniteta“ države Srbije, a olakšalo bi i evropski put Srbije, jer je, kako su naveli, taj humanitarni centar bio tema brojnih izveštaja Evropske komisije i drugih relevantnih institucija EU.

„Sumnju su dodatno pojačavale inicijative da se ovom centru i njihovom osoblju dodeli diplomatski status i imunitet, što nije uobičajena praksa kada je reč o humanitarnim misijama. Domaći i međunarodni eksperti su više puta upozoravali da ovakvi centri mogu da budu zloupotrebljeni za obaveštajni rad i političku destabilizaciju, naročito imajući u vidu da se isti nalazi u blizini važnih strateških lokacija“, kazali su oni.

(Beta)

