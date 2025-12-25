PSG: Predat zahtev Skupštini Srbije za ukidanje sporazuma sa Rusijom o humanitarnom centru u Nišu

„Dosadašnje delovanje ovog centra bilo je povezano sa brojnim spornim pitanjima kako u pogledu transparentnosti rada i njegovog finansiranja, tako i u pogledu upitne političke i bezbednosne uloge u našoj zemlji i regionu“, navele su te poslaničke grupe.
Dodali su da bi stavljanje van snage tog zakona „otklonilo sve sumnje“ i omogućilo „uspostavljanje suvereniteta“ države Srbije, a olakšalo bi i evropski put Srbije, jer je, kako su naveli, taj humanitarni centar bio tema brojnih izveštaja Evropske komisije i drugih relevantnih institucija EU.
„Sumnju su dodatno pojačavale inicijative da se ovom centru i njihovom osoblju dodeli diplomatski status i imunitet, što nije uobičajena praksa kada je reč o humanitarnim misijama. Domaći i međunarodni eksperti su više puta upozoravali da ovakvi centri mogu da budu zloupotrebljeni za obaveštajni rad i političku destabilizaciju, naročito imajući u vidu da se isti nalazi u blizini važnih strateških lokacija“, kazali su oni.
(Beta)
