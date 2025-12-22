PSG: Predloženi budžet Beograda nije razvojni, već korupcionaški

Odbornica Pokreta slobodnih građana (PSG) u Skupštini grada Beograda Jelena Banjac ocenila je danas da predloženi budžet Grada Beograda nije razvojni, već „korupcionaški“, navodeći da on vodi grad ka „ivici kraha“.

Gostujući na televiziji Nova S, ona je navela da predloženi budžet donosi novi deficit od 40 miliona evra, a, kako tvrdi, bez ijednog ozbiljnog kapitalnog projekta.

„To je još jedan dokaz potpune neodgovornosti i nesposobnosti aktuelne gradske vlasti. Svi kapitalni projekti su oduzeti Gradu i prepušteni Republici, čime je vlast jasno poručila Aleksandru Šapiću da u njega nema poverenja. Gradu je ostavljeno samo krpljenje i rekonstrukcija ulica, dok se strateško planiranje i razvoj potpuno gase“, izjavila je Banjac.

Ocenila je da su tvrdnje vlasti da je u Beogradu „sve besplatno“ netačne i da građani plaćaju to „iz svog džepa“.

„Roditelji kupuju sredstva za higijenu, opremu, pa čak i osnovne stvari poput dasaka za WC šolje. Tako danas izgleda ‘besplatan vrtić’ u Beogradu. Vrtići moraju biti moderna i bezbedna mesta, a ne objekti u kojima roditelji svakodnevno strahuju za osnovnu sigurnost svoje dece“, navela je Banjac.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com