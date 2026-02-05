PSG: Rehabilitacije Milana Nedića je politika SNS-a

Opozicioni Pokret slobodnih građana (PSG) je danas ocenio da "zahtev za rehabilitaciju Mlana Nedića (1877 - 1946) i njegovog kvislinškog režima ne dolazi sa neonacističke margine društva, već postaje jedan od slojeva politike i propagande vladajućih radikala" čime se aludira na vladajuću Srpsku naprednu stranku (SNS).

PSG je u saopštenju naveo i da je to moglo da se vidi i sinoć, kada, kako su ukazali, „ponovo nije bilo nikakve reakcije policije na okupljanje ekstremističkih grupa koje su pokušale da obeleže godišnjicu smrti Nedića u centru Beograda“.

Pokret smatra da je sinoćno okupljanje „neonacističkih i ultradesničarskih grupa u centru Beograda (…) jasan dokaz opasnog istorijskog revizionizma i normalizacije fašističkih ideologija u javnom prostoru“.

Ukazali su da „pokušaji da se saradnja sa nacističkim okupatorom predstavi kao ‘patriotizam’ i briga za narod predstavljaju direktan udar na demokratske, civilizacijske i evropske vrednosti savremenog društva“.

PSG je naveo da „godinama antifašističke organizacije zahtevaju zabranu ovakvih skupova, kao i krivičnu i materijalnu odgovornost za sve one koji krše zakone kojima se zabranjuje promocija nacizma i fašizma“.

„Skupovi posvećeni Nediću nisu marginalni folklor ekstremne desnice, već ozbiljan društveni problem i deo šire političke poruke kojom radikali pokušavaju da opravdaju sopstvene istorijske greške – kako iz dalje prošlosti, tako i iz devedesetih godina prošklog veka“, piše us aopštenju.

PSG je ukazao da su istorijske činjenice nedvosmislene: „režim Milana Nedića bio je sastavni deo nacističkog aparata represije, odgovoran za progone, deportacije i smrt hiljada ljudi, pre svega Jevreja, Roma i antifašista“.

Ukazali su da „sloboda govora ne može i ne sme biti paravan za promociju ideologija zasnovanih na mržnji, nasilju i isključivanju jer demokratija podrazumeva pluralizam, ali ne i toleranciju prema onima koji žele da tu demokratiju ukinu“.

(Beta)

