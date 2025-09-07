Pucanje kabla uzrok smrtonosnog udesa uspinjače u Lisabonu

Pucanje kabla je izazvalo smrtonosni udes uspinjače u Lisabonu u kojoj je poginulo 16 osoba a 20 povređeno, saopštili su portugalski istražitelji.

„Posle ispitivanja uništenih vagona uspinjače na mestu nesreće odmah je utvrđeno da je pukla sajla koja povezuje dva vagona“, saopštila je sinoć nacionalna kancelarija za bezbednost saobraćaja, prenosi Bi-Bi-Si (BBC).

Kočničar je pokušao da primeni kočnice za hitne situacije ali nije uspeo da spreči ispadanje iz šina, rekli su istražitelji.

Iako je aktivirao pneumatske kočnice i manualnu kočnicu kada se kabl otkačio nije jasno da li se druga automatska kočnica aktivirala kao što je trebalo, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da je vozilo ubrzalo kretanje do oko 60 kilometara na sat, izletelo iz šina i udarilo u zgradu.

Do nesreće je došlo u sredu oko 18 časova kada je gornji vagon jurnuo nizbrdo pre nego što je izleteo iz šina i udario u zgradu 30 metara od krajnje tačke pruge.

Među poginulim bilo je petoro Portugalaca, troje Britanaca, po dvoje Južnokorejaca i Kanađana, po jedan Amerikanac, Ukrajinac, Švajcarac i državljanin Francuske, saopštila je policija.

Trasa uspinjače stare 140 godina vodi uz strme uspone Lisabona i važan je oblik transporta za stanovnike grada, te popularna turistička atrakcija.

(Beta)

