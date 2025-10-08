Pucano na kola predsednika Ekvadora, on nije povređen

Predsednik Ekvadora Daniel Noboa je nepovređen prilikom napada više osoba na vozilo u kome je bio na jugu zemlje, u vreme domorodačkih demonstracija protiv vlade, objavila je sinoć jedna ministarka.

„Oko 500 ljudi se pojavilo i počelo da gađa kamenjem (predsedničku povorku vozila) i ima jasnih tragova metaka na predsedničkom vozilu“, rekla je novinarima ministarka za životnu okolinu i energiju Ines Manzano, naglasivši da predsednik Noboa nije povređen.

Predsedništvo je na mreži Iks napisalo da je bio „napad“ uz video snimak iz unutrašnjosti jednog od vozila u predsedničkoj pratnji kada je više projektila udarilo prozore a neko unutra je uzviknuo: „sagnite glavu“.

Drugi snimci snimljeni spolja pokazuju grupu demonstranata u tradicionalnoj nošnji kako gađaju predsedničku povorku kamenjem i udaraju štapovima.

Predsednička vozila napadnuta su dok je putovao u mesto Kanjar na jugu zemlje.

Konzerativni predsednik Daniel Noboa je posle incidenta učestvovao u javnom događaju u gradu Kuenka, gde je izjavio da je „takva agresija neprihatljiva u novom Ekvadoru“.

„Zakon se primenjuje na sve. Nećemo dozvolit da nas šačica vandala spreči da radimo za vas“, rekao je okupljenima.

Od 22. septembra vlast Noboa suočena je sa demonstracijama i blokadama puteva u više provincija na poziv najveće organizacije authohtonih naroda zemlje kao reakcija na ukidanje subvencije za dizel gorivo čija cena je porasla sa 1,80 na 2,80 dolara po galonu (3,8 litara).

Bilans tih demonstracija je jedan domorodački demonstrant ubijen iz vatrenog oružja i oko 150 poređenih civila, vojnika i policajaca, i oko sto uhapšenih, prema zvaničnim podacima i organizacijama za ljduska prava.

Ministarka Manzano rekla je da je vlada uložila žalbu zbog „pokušaja ubistva“ predsednika Noboe, koji kako je rekla „normalno nastavlja svoje aktivnosti“.

(Beta)

