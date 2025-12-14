Pucnjava na američkom univerzitetu Braun, ubijeno dvoje studenata, devet povređeno

Dve osobe su poginule, a devet je povređeno tokom pucnjave na kampusu Univerziteta Braun (Brown) u američkoj saveznoj državi Roud Ajlend (Rhode Island), saopštili su danas zvaničnici, koji i dalje tragaju za napadačem.

Policija od jutros traži naoružanog napadača koji je juče popodne pucao na kampusu Brauna u gradu Providens, piše Njujork Tajms (The New York Times).

Šest žrtava je u kritičnom, ali stabilnom stanju, dok je jedna u teškom stanju, a svi povređeni i ubijeni su studenti, saopštila je uprava univerziteta.

Nijedna osoba osumnjičena za pucnjavu još nije u pritvoru, a univerzitet je danas ostao blokiran, nakon što je sinoć zatvoren.

Do pucnjave je došlo u zgradi inženjerskog departmana univerziteta, a prijavljena je oko 16 časova po lokalnom vremenu.

Na kampusu univerziteta je oko 400 policajaca.

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donald Tramp (Trump) saopštio je na društvenim mrežama da je obavešten o pucnjavi, kao i da su tamo raspoređeni agenti službe FBI.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com