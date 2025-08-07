Pucnjava u Budvi, ranjen Marko Ljubiša Kan

Budvanin Marko Ljubiša Kan ranjen je na bazenu hotela u Pržnu, nakon što je na njega pucano iz vatrenog oružja.

Ljubiša je zadobio povrede koje nisu opasne po život i medicinski je zbrinut.

„Službenici Odeljenja bezbednosti Budva postupaju po prijavi da je u kompleksu jednog hotela došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane nepoznatog lica, prilikom čega je zadobilo povrede lice M.Lj, a koje za sada, prema preliminarnim informacijama, nisu opasne po život, i dok je lice medicinski zbrinuto“, saopštila je Uprava policije.

Kan, kako prenose mediji, je visokopozicionirani član škaljarskog klana.

