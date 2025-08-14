Puhovski: Picula je načinio grešku, ali Srbija ne može ništa neposredno da uradi

Politički analitičar iz Zagreba, univerzitetski profesor u penziji Žarko Puhovski ocenio je da je izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Tonino Picula načinio grešku objavljivanjem svoje fotogafije u uniformi sa oružjem, povodom akcije „Oluja“, ali da ta „epizoda ukazuje da Srbija ne može ništa da uradi“.

„Na samim počecima njegova mandata branio sam Piculu od nacionalističkih napada iz Srbije“, rekao je Puhovski u intervjuu za nedeljnik NIN i dodao da je Picula „bio i (valjda) ostao jedan od najmiroljubivijih hrvatskih političara“.

„No, ovo je – ma koliko bilo usmjereno hrvatskom političkom tržištu – puka glupost, greška koja Piculu dovodi u sumnju s obzirom na funkciju koju je prihvatio. No, bitno je da ova epizoda pokazuje gdje se Srbija nalazi, ništa ona ne može neposredno učiniti, jer onima koji su na promatranju nije dano da odlučuju o promatračima“, naveo je Puhovski.

Na pitanje o položaju srpske manjine u Hrvatskoj, rekao je da su „dugo vremena međudržavni odnosi bili bolji od odnosa hrvatskih vlasti spram srpske manjine“.

„Sada se to mijenja, ne toliko zbog dramatičnog poboljšanja realne situacije najveće od hrvatskih manjina, koja je, izgleda, konačno percipirana kao premala i preslaba da bude ‘remetilački čimbenik'“, rekao je Puhovski.

Kako je konstatovao, „uostalom, četiri puta ih je manje nego prije rata, a Srbija kao država je danas najslabija u zadnjih četvrt stoljeća“.

„Na srbožderskoj histeriji doista (više) nije moguće voditi popularnu politiku, pa oni koji se toga laćaju – ‘Domovinski pokret’ – ostaju na marginama. Socijalni se položaj srpske manjine objektivno ne poboljšava, ali se politički pritisci na nju postupno razvodnjuju“, ocenio je Puhovski.

(Beta)

