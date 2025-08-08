Pukotina na potpornom zidu na brzoj pruzi kod Čortanovaca ne ugrožava saobraćaj

Infrastrukture železnice Srbije saopštile su da pukotina na potpornom zidu, na brzoj pruzi Beograd – Novi Sad, kod Čortanovaca, ne ugrožava saobraćaj, jer noseće konstrukcije nisu oštećene, te da je saobraćaj bezbedan i da nema razloga za uznemirenost građana.

Kako je navedeno, nakon snimaka i komentara koji su se pojavili na društvenim mrežama, da je na oko dvesta metara od stare stanice Čortanovci ka Beškoj napukao potporni zid koji drži prugu, stručna lica i odgovorni predstavnici izvođača radova za građevinske radove na ovoj deonici hitno su obišli tu lokaciju.

Konstatovano je da noseće konstrukcije nisu oštećene i da pukotine nisu konstrukcijske prirode, kao i da osiguravaju neophodnu bezbednost saobraćaja, pa nema nikakvih razloga za bilo kakvo izazivanje panike i uznemirenosti kod građana, navedeno je u saopštenju.

Izvođači radova i Infrastruktura železnice Srbije u najkraćem roku otkloniće ovaj nedostatak, koji je estetske prirode, u okviru tekućeg održavanja, a železnički saobraćaj između Beograda i Petrovaradina nastavlja nesmetano i redovno da se odvija, saopštile su Infrastrukture železnice Srbije.

(Beta)

