Pukovnik Đurković: Podrška Vojsci Srbije je častan i veličanstven postupak studenata u blokadi

Pukovnik u penziji i bivši komandant odbrane Košara Ljubinko Đurković izjavio je danas da organizovanje skupa podrške Vojsci Srbije predstavlja častan i veličanstven postupak studenata u blokadi.

Đurković je agenciji Beta kazao da su studenti zdrava snaga koja misli na svoju otadžbinu, državu i na svoj narod.

„I na vojsku, svakako. Studenti su pozivom na skup podrške pokazali da na vojsku, kao stub ove države, gledaju ispravno i pošteno“, rekao je Đurković, koji je narodni poslanik POKS-a.

On je kazao da bi građani trebalo da se odazovu pozivu studenata i da svi zajedno podrže pripadnike Vojske Srbije na vojnoj paradi koja će biti održana u subotu 20. septembra, s početkom u 11 časova, na Bulevaru Nikole Tesle na Novom Beogradu.

Studenti u blokadi saopštili su u četvrtak da će u subotu 20. septembra održati u Beogradu miran skup podrške Vojsci Srbije.

„Sastajemo se u subotu da pružimo podršku onima koji su na prvoj liniji odbrane naše zemlje. Pružamo podršku ljudima koji nose uniformu s čašću, iako su često oni ti koji snose posledice korupcije i loših odluka režima. Uprkos svemu, oni i dalje čuvaju savest, čast i integritet u vojnim redovima“, naveli su studenti u objavi na društvenim mrežama.

Istakli su da snaga vojske nije u vlasti i njenim funkcionerima.

„Snaga vojske je u svakom pojedinačnom vojniku, kadetu, desetaru, oficiru. Snaga vojske je u zajedništvu“, ocenili su studenti u blokadi.

Uprkos pokušajima da se Vojska Srbije oslabi i sroza, dodali su, ona i dalje opstaje kroz svoju brojnost i kroz veru ljudi koji je čine.

„Naš zadatak je da pokažemo da stojimo uz njih, mirno i dostojanstveno, verujući da je istinska snaga u narodu i vojsci koja mu pripada“, naglasili su studenti.

(Beta)

