Pukovnik Spasoje Vulević: Smenjen sam u petak, jer SAJ nije pod apsolutnom kontrolom Vučića

Komandant Specijalne antiterorističke jedinice (SAJ) MUP-a Srbije Spasoje Vulević potvrdio da je da je smenjen s mesta komandanta SAJ-a i da na svoj zahtev odlazi u penziju.

Vulević je agenciji Beta kazao da je u četvrtak doneta nova sistematizacija radnih mesta i da mu je u petak saopšteno da se na njega kao komandanta više ne računa, jer nije pod kontrolom Aleksandra Vučića.

„Posle završene vojne gimnazije i vojne akademije proveo sam 33 godine u SAJ-u. Počeo sam kao običan pripadnik jedinice, prošao sve linije komandovanja, a od 2005. godine sam komandant jedinice. U petak 5. septembra su me smenili i ponudili mesto savetnika ministra. Ja sam tu ponudu odbio i na moj zahtev odlazim u penziju“, rekao je Vulević.

On je naveo da su ga o smeni obavestili ministar Ivica Dačić i direktor policije Dragan Vasiljević.

„U četvrtak je doneta nova sistematizacija, a kada se donese nova sistematizacija moraju da se urade nova rešenja za sve pripadnike u Direkciji policije. Prvo se donose rešenja za komandante i načelnike. Dačić i Vasiljević su me pozvali i kazali da na mene ne računaju jer, kako su rekli, predsednik (Aleksandar Vučić) ne želi da ima oružanu formaciju koja nije pod njegovom apsolutnom kontrolom, i da zbog toga ja više ne mogu da budem komandant“, rekao je Vulević.

Dodao je da mu je Dačić ponudio mesto savetnika ministra.

„Ja sam razmislio i odlučio da tu ponudu ne prihvatim, već sam rešio da odem u prevremenu penziju“, kazao je Vulević.

Spasoje Vulević je rođen 1971. godine u Peći, gde je pohađao osnovnu školu.

Završio je Vojnu gimnaziju u Beogradu, a potom i Vojnu akademiju i od 1993. godine radio je u SAJ-u.

(Beta)

